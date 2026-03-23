23 Mart 2026 20:12
Coşuanın komandasında Entoninin rinqə qayıdacağı təxmini vaxtı açıqlayıblar

Keçmiş IBF, WBA, WBO və IBO ağır çəkili çempionu Entoni Coşuanın promouteri Eddi Hörn, tələbəsinin rinqə nə vaxt qayıda biləcəyini açıqladı.

İdman.Biz bildirir ki, 36 yaşlı Coşua 2013-cü ildən bəri peşəkar yarışlarda iştirak edir.

“O, son bir neçə gündə çox yaxşı vaxt keçirdi. Entoni artıq düşərgədədir, amma qayıdış tarixi hələ müəyyən edilməyib. Düşünürəm ki, iyul ayı hədəfləmək üçün ağlabatan bir müddətdir. Təlim-məşq düşərgəsi onun ən sevdiyi yerdir. Bu, olmamalıdır. Orada nə qədər çalışdıqlarına baxanda, bura heç kimin sevimli yeri olmamalıdır, amma döyüşçülər də belədir. Düşünürəm ki, Coşua bu rejimə qayıtdığına görə həqiqətən xoşbəxtdir və tezliklə onun növbəti döyüşünü planlaşdırmağa başlayacağıq”, - deyə Hörn Boxingnews24-ə bildirib.

Coşuanın rekorduna 29 qələbə və dörd məğlubiyyət daxildir. O, 2012-ci il Olimpiya çempionu və boksdakı xidmətlərinə görə Britaniya İmperiyası Ordeninin kavaleridir.

