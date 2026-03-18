18 Mart 2026
Dana Uayt Aleksandr Usiki “Zuffa Boxing”ə cəlb etmək niyyətində olduğunu deyib

18 Mart 2026 00:35
Dana Uayt Aleksandr Usiki "Zuffa Boxing"ə cəlb etmək niyyətində olduğunu deyib

UFC və “Zuffa Boxing”in prezidenti Dana Uayt, məğlubedilməz 39 yaşlı keçmiş superağır çəkidə çempion ukraynalı Aleksandr Usiklə müqavilə bağlamağa hazır olduğunu bildirib.

“Dünya çempionu olmaq potensialına malik və ya dünyanın ən yaxşısı hesab etdiyimiz hər kəslə müqavilə bağlayacağam. Aleksandr Usiki dünyanın ən yaxşılarından biri hesab edirəmmi? Bəli, hər kəslə müqavilə bağlayacağam.

Bu işə başlayanda zarafat kimi görünürdü. Bu promouterlər çox zəif iş gördülər. Əslində, bu il UFC kimi 44 şou göstərə bilərik”, - Uayt mətbuat konfransında bildirib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tramp siyasətdə Ceyk Pola dəstəyini açıqlayıb
17 Mart 03:13
Boks

Tramp siyasətdə Ceyk Pola dəstəyini açıqlayıb

Tramp idmançıda siyasi potensial gördüyünü qeyd edib
Azərbaycanı Macarıstandakı turnirdə doqquz boksçu təmsil edəcək
16 Mart 16:46
Boks

Azərbaycanı Macarıstandakı turnirdə doqquz boksçu təmsil edəcək

Turnirdə ölkəmizi Anar Nağdıyev hakim kimi təmsil edəcək
Alfonso Dominqesin azərbaycanlı həyat yoldaşı ilə “dönər əyləncəsi” - VİDEO
14 Mart 12:40
Boks

Alfonso Dominqesin azərbaycanlı həyat yoldaşı ilə “dönər əyləncəsi” - VİDEO

Nigar Alfonso bokçu həyat yoldaşı ilə əyləncəli video hazırlayıb
Azərbaycanın iki boksçusu Monteneqro Kubokuna yollanıb
13 Mart 11:08
Boks

Azərbaycanın iki boksçusu Monteneqro Kubokuna yollanıb

Bu gün Budvaya yollanan komanda martın 22-də Bakıya qayıdacaq
Trampdan sürpriz proqnoz: Ceyk Pol siyasətə gəlir? - VİDEO
12 Mart 12:49
Boks

Trampdan sürpriz proqnoz: Ceyk Pol siyasətə gəlir? - VİDEO

ABŞ prezidenti tanınmış boksçuya “tam və qəti” dəstək verib
Azərbaycan boksçuları “Adriatik incisi” turnirini dörd medal ilə tamamlayıblar - FOTO
12 Mart 11:25
Boks

Azərbaycan boksçuları “Adriatik incisi” turnirini dörd medal ilə tamamlayıblar - FOTO

“Adriatik incisi” turniri Monteneqronun Budva şəhərində keçirildi

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub
La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
16 Mart 02:18
Futbol

La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Basklar “Osasuna”nı məğlub edərək turnir cədvəlində irəliləyiblər
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Turan Tovuz” oyunu 1:1 hesabı ilə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 16:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Turan Tovuz” oyunu 1:1 hesabı ilə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Gəncə təmsilçisi 18 xalla turnir cədvəlinin onuncu pilləsində yer alıb