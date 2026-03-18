Dana Uayt Aleksandr Usiki “Zuffa Boxing”ə cəlb etmək niyyətində olduğunu deyib

UFC və “Zuffa Boxing”in prezidenti Dana Uayt, məğlubedilməz 39 yaşlı keçmiş superağır çəkidə çempion ukraynalı Aleksandr Usiklə müqavilə bağlamağa hazır olduğunu bildirib.
“Dünya çempionu olmaq potensialına malik və ya dünyanın ən yaxşısı hesab etdiyimiz hər kəslə müqavilə bağlayacağam. Aleksandr Usiki dünyanın ən yaxşılarından biri hesab edirəmmi? Bəli, hər kəslə müqavilə bağlayacağam.
Bu işə başlayanda zarafat kimi görünürdü. Bu promouterlər çox zəif iş gördülər. Əslində, bu il UFC kimi 44 şou göstərə bilərik”, - Uayt mətbuat konfransında bildirib.