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“Lənkəran”da 7-ci legioner

Basketbol
Xəbərlər
2 Oktyabr 2024 11:35
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“Lənkəran”da 7-ci legioner

“Lənkəran” heyətini daha bir legioner basketbolçu ilə gücləndirib.

İdman.biz xəbər verir ki, bölgə klubu türkiyəli Efe Baykalın transferini rəsmiləşdirib.

1,95 sm boya malik hücumçu ilə 1 illik müqavilə imzalanıb. 19 yaşlı basketbolçu karyerası ərzində ölkəsinin “Emlak Konut”, “Samsunspor” və “Trabzonspor” klublarında forma geyinib.

Qeyd edək ki, bu debütantın 7-ci legioner basketbolçu transferi olub. Onlar buna qədər amerikalılar Filmon Gebriyhit, Emanuel Littls, Maykl Rocers, Gregorey Milton, Ceremi Berrayt və Andre Bolla gücləniblər.

İdman.biz

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