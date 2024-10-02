“Lənkəran”da 7-ci legioner

“Lənkəran” heyətini daha bir legioner basketbolçu ilə gücləndirib.

İdman.biz xəbər verir ki, bölgə klubu türkiyəli Efe Baykalın transferini rəsmiləşdirib.

1,95 sm boya malik hücumçu ilə 1 illik müqavilə imzalanıb. 19 yaşlı basketbolçu karyerası ərzində ölkəsinin “Emlak Konut”, “Samsunspor” və “Trabzonspor” klublarında forma geyinib.

Qeyd edək ki, bu debütantın 7-ci legioner basketbolçu transferi olub. Onlar buna qədər amerikalılar Filmon Gebriyhit, Emanuel Littls, Maykl Rocers, Gregorey Milton, Ceremi Berrayt və Andre Bolla gücləniblər.

İdman.biz