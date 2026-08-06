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“Gəncə” basketbol klubu “Neftçi”dən Fikrət Ələkbərovu transfer edib

Basketbol
Xəbərlər
6 Avqust 2026 12:41
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“Gəncə” basketbol klubu “Neftçi”dən Fikrət Ələkbərovu transfer edib

“Gəncə” basketbol klubu yerli oyunçularla heyətini gücləndirməyə davam edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, bölgə təmsilçisi ötən mövsümü “Neftçi”də keçirən Fikrət Ələkbərovu transfer edib.

22 yaşlı basketbolçu ilə imzalanan müqavilənin müddəti açıqlanmayıb.

Ələkbərov ötən mövsüm “Neftçi”nin heyətində FIBA Avropa Kubokunda da çıxış edib. O, bundan əvvəl “Quba”da oynayıb və Azərbaycanın U-20 millisinin formasını geyinib.

Qeyd edək ki, Fikrət Ələkbərov “Gəncə”nin yeni mövsüm üçün heyətinə cəlb etdiyi növbəti yerli basketbolçudur. Bundan əvvəl Əlibəy Məmmədli ilə qarşıdakı mövsümün sonuna kimi müqavilə bağlanıb.

İdman.Biz
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