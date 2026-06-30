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Basketbol hakimlərimiz Avropa çempionatlarına təyinat alıblar

Basketbol
Xəbərlər
30 İyun 2026 14:15
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Basketbol hakimlərimiz Avropa çempionatlarına təyinat alıblar

Basketbol üzrə Azərbaycanın dörd hakimi gənclər arasında keçiriləcək Avropa çempionatlarında oyunları idarə edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Basketbol Federasiyası məlumat yayıb.

Ali basketbol qurumu FIBA -nın ölkəmizdən seçdiyi üç hakim - Urfan Bayramlı, Toğrul Həsənov, Ruslan Xalıqov və bir hakim-komissar Asif Bağışov müvafiq olaraq aşağıdakı ölkələrdə keçiriləcək yarışlarda iş başında olacaqlar.

Təyinatlar belədir:

Urfan Bayramlı
FIBA U-20 EuroBasket 2026, B divizionu
Slovakiya, 10-19 iyul

Toğrul Həsənov
FIBA U-20 qadınlar arasında EuroBasket 2026, B divizionu
Bolqarıstan, 4-12 iyul

FIBA U-18 qadınlar arasında EuroBasket 2026, B divizionu
Rumıniya, 31 iyul - 9 avqust

Ruslan Xalıqov
FIBA U-18 EuroBasket 2026, B divizionu
Xorvatiya, 24 iyul - 2 avqust

FIBA U-16 qadınlar arasında EuroBasket 2026, B divizionu
Slovakiya, 10-15 avqust

Asif Bağışov
FIBA U-16 EuroBasket 2026, B divizionu
Şimali Makedoniya, 6-15 avqust

Qeyd edək ki, Avropa birincilikləri iyul və avqust aylarında keçiriləcək.

İdman.Biz
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