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Azərbaycanın kişilərdən ibarət basketbol yığması Belarusla iki yoxlama oyunu keçirəcək

Basketbol
Xəbərlər
8 İyun 2026 18:08
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Azərbaycanın kişilərdən ibarət basketbol yığması Belarusla iki yoxlama oyunu keçirəcək

Azərbaycanın kişi basketbolçulardan ibarət millisi Belarus yığmasına qarşı iki yoxlama oyunu keçirəcək.

İdman.Biz report.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə basketbol millisinin baş məşqçisi Tahir Baxşıyev məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, qarşılaşmalar iyunun 20-si və 22-də Bakıda baş tutacaq. Sınaq matçları Azərbaycan yığmasının Avropa çempionatı - EuroBasket 2029-un ilkin seçmə mərhələsindəki son qrup oyunlarına hazırlığı çərçivəsində keçiriləcək.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə son görüşlərini iyulun 2-də səfərdə Lüksemburqa, iyulun 5-də isə Bakıda İrlandiyaya qarşı keçirəcək.

İdman.Biz
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