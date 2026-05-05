5 May 2026
5 May 2026 13:23
“Sabah” basketbol üzrə ən sürətli final qələbəsini rəsmiləşdirə bilər - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu gün “Sabah” və “Abşeron Lions” klubları arasında Azərbaycan Basketbol Liqasının (ABL) final seriyasının üçüncü oyunu keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, 2025/2026 mövsümündə çempionluq üçün üç qələbə kifayətdir. Ötən mövsümdə isə komandalar titul üçün dörd dəfə qalib gəlməli idilər. Hazırda seriyada hesab “Sabah”ın xeyrinə 2:0-dır və komanda artıq bu gün ardıcıl dördüncü titulunu təmin edə bilər.

Bununla belə, “Abşeron Lions”un mübarizəsiz təslim olacağı gözlənilmir. Komanda ilk oyunda olduğu kimi ciddi müqavimət göstərə bilər - 93:98 (31:23, 19:24, 24:22, 19:29). İkinci görüş isə “Sabah”ın daha inamlı qələbəsi ilə başa çatıb - 112:84 (19:35, 20:22, 23:26, 22:29).

Müntəzəm çempionatda komandalar dörd dəfə üz-üzə gəlib və yalnız bir dəfə “Abşeron Lions” rəqibini məğlub edə bilib - 101:97. Beləliklə, “şirlər” bu mövsüm ABL liderinə qalib gələn yeganə komanda olub. Lakin bu uğuru təkrarlamaq asan olmayacaq. Çünki Erxan Tokerin komandası bir neçə əsas oyunçunun zədəsi səbəbindən final seriyasında məhdud heyətlə çıxış edir.

“Sabah” Azərbaycanın üçqat çempionudur. ABL-də əvvəlki final seriyaları belə olub:

2022/2023
“Sabah” - “Gəncə”: 3-2 (71:69, 74:78, 93:90, 90:93, 86:85);

2023/2024
“Sabah” - “Naxçıvan”: 3-1 (70:95, 94:63, 75:59, 74:69);

2024/2025
“Sabah” - “Neftçi”: 4-2 (94:89, 86:77, 76:79, 66:84, 107:89, 83:78).

“Sabah” bu gün qalib gələrsə, final seriyası Azərbaycan basketbol çempionatının yenilənmiş tarixində ən qısa seriya kimi yadda qalacaq.

Qeyd edək ki, “Sabah” üçün bu mövsüm xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, eyni idman strukturuna daxil olan futbol klubu da yaxın zamanda Misli Premyer Liqasının çempionluğunu təmin edib.

Leyla Eminova
İdman.Biz
