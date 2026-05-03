3 May 2026
Rusiyalı basketbolçu Azərbaycan millisində oynaya bilər

3 May 2026 00:43
Rusiyalı basketbolçu Azərbaycan millisində oynaya bilər

Rusiyalı basketbolçu Yelizaveta Bratçikova idman vətəndaşlığı təsdiqləndikdən sonra Azərbaycan milli komandasında oynamaq hüququ qazanacaq.

İdman.Biz bu barədə “Sport-Express”ə istinadən bildirir.

Keçmiş “Yenisey” və “Nika” klublarının hücumçusunun Azərbaycanı təmsil edən komandalardan birində FIBA 3x3 Dünya Liqasında iştirak etməsi gözlənilir.

2024/25 mövsümündə Bratçikova “Nika”da oynayıb və Premyer Liqada orta hesabla 5,2 xal və 2,8 ribaund toplayıb. 2022-ci ilin yayında Yelizaveta Rusiya qadın milli komandasının açıq düşərgəsinə dəvət alıb.

