28 Aprel 2026
Erhan Toker: “Sabah”a qarşı üç qələbə qazanmaq çətin olacaq”

28 Aprel 2026 17:54
“Abşeron Lions” komandasının Azərbaycan Basketbol Liqasının final seriyasında üç qələbəyə çatması çətin olacaq”.

Bu barədə “Abşeron Lions” komandasının baş məşqçisi Erhan Toker deyib.

Türkiyəli mütəxəssis güclü rəqiblə rəqabət aparmağa çalışacaqlarını söyləyib.

“Final seriyası digər mərhələlərdən qələbə sayına görə də fərqlənir. Burada ən tez 3 qələbə qazanan çempion olacaq. Dürüst olsaq, “Sabah”a qarşı bunu reallaşdırmaq çətin olacaq, amma biz bacardığımızı edəcəyik”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında bildirib.

E.Toker finala vəsiqə qazandıqları üçün sevindiklərini deyib:

“Mövsümün əvvəlində əsas hədəflərimiz avrokuboklarda təsnifatı keçib qrup mərhələsində uğurla mübarizə aparmaq və Azərbaycan Basketbol Liqasında finala vəsiqə qazanmaq idi. Bu baxımdan hədəflərimizə çatdığımız üçün xoşbəxtik. Bura qədər hər qarşılaşmada gözəl oyunla qələbə qazanmağa çalışırdıq. İndi final seriyası olmasına baxmayaraq, bu dəfə də gözəl oyun sərgiləmək istəyində olacağıq”.

Baş məşqçi heyətdəki basketbolçuların durumu haqqında da danışıb:

“Neftçi” ilə yarımfinal matçında zədə ilə oynayan oyunçular var idi. Seriyanin ikinci görüşündə isə sərt qayda pozuntusu sonrası Ceyms Freyzer də əlindən zədə aldı. Rəqib ümumiyyətlə Saadettin Donat və Freyzerə qarşı çox sərt oynayaraq vəziyyəti dəyişməyə çalışırdı. Nəticədə belə zədələr ortaya çıxdı. Hər iki basketbolçunun oynaması sual altındadır. Bu yalnız oyun saatında bəlli olacaq. Bəlkə də biri hazır ola bilər. Biz istənilən halda sərəncamımızda olan oyunçularımızla sonadək mübarizə aparacağıq”.

Xatırladaq ki, “Sabah” və “Abşeron Lions” komandalarının üz-üzə gələcəyi final seriyasının ilk oyunu aprelin 29-da keçiriləcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Neftçi”nin kapitanı: “Daha geniş heyət qurulmalıdır ki, zədələr bizə təsir etməsin”
15:25
Basketbol

“Neftçi”nin kapitanı: “Daha geniş heyət qurulmalıdır ki, zədələr bizə təsir etməsin”

Amil Həmzəyev Bakı təmsilçisinin cari mövsümdəki çıxışı barədə danışıb
NBA mövsümün ən yaxşı gənc oyunçusunu açıqladı
11:03
Basketbol

NBA mövsümün ən yaxşı gənc oyunçusunu açıqladı

Mükafata “Dallas”ın basketbolçusu layiq görülüb
Freyzer "Sabah"la final oyunlarını buraxa bilər
26 Aprel 17:13
Basketbol

Freyzer "Sabah"la final oyunlarını buraxa bilər

"Abşeron Lions"un oyunçusunun vəziyyətinə həkimlər qərar verəcək

"Abşeron Lions" "Neftçi"ni məğlub edərək finala yüksəldi
26 Aprel 15:58
Basketbol

"Abşeron Lions" "Neftçi"ni məğlub edərək finala yüksəldi

Yarımfinal seriyasının ikinci oyunu qonaqların qələbəsi ilə başa çatdı
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” “Gəncə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
25 Aprel 16:59
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” “Gəncə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Görüş Gəncə İdman Sarayında baş tutub
“Abşeron Lions” yarımfinalın ilk oyununda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
23 Aprel 21:23
Basketbol

“Abşeron Lions” yarımfinalın ilk oyununda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Bakı İdman Sarayında keçirilən qarşılaşmada “Neftçi” məğlubiyyətlə barışıb

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi