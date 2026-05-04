4 May 2026
AZ

NBA-da inanılmaz seriya: Bir paylaşım hər şeyi dəyişdi - FOTO/VİDEO

Basketbol
Xəbərlər
4 May 2026 11:14
89
NBA-da inanılmaz seriya: Bir paylaşım hər şeyi dəyişdi - FOTO/VİDEO

Milli Basketbol Assosiasiyasının (NBA) pley-off seriyasının həlledici - yeddinci oyununda “Detroit Pistons” öz meydanında “Orlando Magic”i 116:94 hesabı ilə məğlub edərək seriyanı 4-3 qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunun gedişində “Little Caesars Arena”da azarkeşlər bir neçə dəfə tribunalardan birlikdə “Angel Riz!” şüarları səsləndiriblər.

Hadisənin arxasında isə şəxsi münasibətlərlə bağlı maraqlı məqam dayanır. “Magic”in oyunçusu Vendl Karter Jr. hazırda WNBA ulduzu Angel Riz ilə münasibətdədir.

Onların əlaqəsi ötən ilin mayında ictimaiyyətə məlum olub.

Karter daha əvvəl “Detroit Pistons”un oyunçusu Ceylen Dürenin keçmiş sevgilisi ilə də münasibətdə olub. Bu vəziyyət iki komanda arasında keçirilən seriyaya əlavə emosional gərginlik qatıb.

Angel Riz isə sosial şəbəkədə paylaşım edərək Karterin Düren üzərindən etdiyi “slam dunk” epizodunu (“Slam dunk” basketbolda topun havadan güclü şəkildə səbətə çırpılaraq vurulmasıdır və ən effektli, tamaşaçıları həyəcanlandıran epizodlardan biri sayılır) izləyicilərlə bölüşüb.

Sonda isə “Detroit Pistons” seriyanı 4-3 hesabı ilə qazanaraq mərhələni keçib. Ceylen Düren isə yeddinci oyunu 15 xal və 15 ribaundla başa vurub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rusiyalı basketbolçu Azərbaycan millisində oynaya bilər
3 May 00:43
Basketbol

Rusiyalı basketbolçu Azərbaycan millisində oynaya bilər

2024/25 mövsümündə Bratçikova “Nika”da oynayıb
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” “Abşeron Lions”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + FOTO
2 May 16:18
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” “Abşeron Lions”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + FOTO

Qarşılaşma 112:84 hesabı ilə bitib
“Sabah”ın basketbolçusu: “Final seriyasında səhv etmək olmaz”
30 Aprel 13:56
Basketbol

“Sabah”ın basketbolçusu: “Final seriyasında səhv etmək olmaz”

Şirzad Şirzadov “Abşeron Lions”a 98:93 hesabı ilə qalib gəldikləri oyunla bağlı fikirlərini bölüşüb
Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB
29 Aprel 21:37
Basketbol

Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB

İlk oyunda “Abşeron Lions”ı üstələyən Bakı təmsilçisi çempionluq yolunda önə keçib
Şəhriyar Əsgərov: “Neftçi”nin finala çıxa bilməməsi bir qədər təəssüf doğurur”
29 Aprel 13:30
Basketbol

Şəhriyar Əsgərov: “Neftçi”nin finala çıxa bilməməsi bir qədər təəssüf doğurur”

O, finalda “Sabah” komandasının favorit olduğunu vurğulayıb
Erhan Toker: “Sabah”a qarşı üç qələbə qazanmaq çətin olacaq”
28 Aprel 17:54
Basketbol

Erhan Toker: “Sabah”a qarşı üç qələbə qazanmaq çətin olacaq”

“Abşeron Lions”un baş məşqçisi finala vəsiqə qazandıqları üçün sevindiklərini deyib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər