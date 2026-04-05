Lebron Ceyms oynamaq istəmədiyi iki şəhərin adını çəkib

“Los Anceles Leykers”in hücumçusu Lebron Ceyms etiraf edib ki, “Miluoki Baks” və “Memfis Qrizzlis” komandalarına qarşı səfərdə oynamağı xoşlamır.
“Mənim 41 yaşım var. Hazırda oynamağı xoşlamadığım iki şəhər var. Miluoki və Memfis. Bunun nəyi pisdir? Hətta [Akrona] evə qayıtmağı da xoşlamıram. Zibil, mən oralıyam”, - İdman.Biz Ceymsdən sitat gətirir.
Lebron daha əvvəl komandanı Neşvillə köçürməyi təklif etməklə Memfisdə qəzəbə səbəb olmuşdu. Lakin o, şərhlərinin şəxsi seçim olduğunu və şəhərlərə hörmətsizlik əlaməti olmadığını vurğulamışdı.
Bu mövsüm 41 yaşlı Ceyms orta hesabla 20,6 xal, altı ribaund və 6,9 məhsuldar ötürmə edib.