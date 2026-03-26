Azərbaycan Basketbol Liqasının 20-ci turunda iki oyun keçiriləcək

28 mart tarixində Azərbaycan Basketbol Liqasının 20-ci turunda iki oyun keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, hər iki qarşılaşma B qrupunda baş tutacaq.

Günün ilk oyununda “Ordu” “Lənkəran” ilə üz-üzə gələcək. Matç Sərhədçi İdman Mərkəzidə saat 17:00-da start götürəcək.

Günün ikinci görüşündə isə “Sərhədçi” “Sumqayıt”ı qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 20:00-da eyni məkanda başlayacaq.

“Ordu” (36 xal) B qrupunun liderdir. Aktivində 26 xalı olan “Sərhədçi” dördüncü, eyni xala malik “Sumqayıt” isə beşincidir. 23 xalı olan “Lənkəran” sonuncudur.

