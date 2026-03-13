13 Mart 2026
AZ

Azərbaycanın 3x3 basketbol yığması Çempionlar Kubokunda mübarizəyə başlayır

Basketbol
Xəbərlər
13 Mart 2026 10:19
67
Azərbaycanın 3x3 basketbol yığması Çempionlar Kubokunda mübarizəyə başlayır

Bu gün Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Taylandın paytaxtı Banqkokda keçirilən FIBA Çempionlar Kubokunda mübarizəyə başlayır.

İdman.Biz xəbər verir ki, B qrupunda yer alan yığma ilk olaraq Kanada və meydan sahibləri ilə üz-üzə gələcək.

Qarşılaşmalar müvafiq olaraq Bakı vaxtı ilə saat 13:20 və 16:05-də start götürəcək. Azərbaycan millisi sabah İspaniya ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

Qeyd edək ki, turnirin qalibi FIBA 3x3 Çempionlar Kuboku 2027, FIBA 3x3 Dünya Kuboku 2027 və 2028-ci il Yay Olimpiya Oyunlarına vəsiqə qazandıran Olimpiya Təsnifat turnirində iştirak hüququ əldə edəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Quba” “Lənkəran”la üz-üzə gələcək
10:43
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Quba” “Lənkəran”la üz-üzə gələcək

19-cu tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Basketbol Liqasında 19-cu turun oyunlarına start verilib
12 Mart 22:02
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqasında 19-cu turun oyunlarına start verilib - YENİLƏNİB

19-cu tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycanın qadın basketbol millisi Bolqarıstana darmadağınla məğlub olub
11 Mart 23:26
Basketbol

Azərbaycanın qadın basketbol millisi Bolqarıstana darmadağınla məğlub olub - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi daha əvvəl üç oyunda uduzmuşdu
“Lənkəran” klubu ABŞ-li basketbolçu ilə yollarını ayırdı
11 Mart 16:25
Basketbol

“Lənkəran” klubu ABŞ-li basketbolçu ilə yollarını ayırdı

“Lənkəran” 25 yaşlı basketbolçunun ilk peşəkar klubu olub
“Mayami Hit”in tarixi qələbəsi: Bem Adebayo 83 xalla 21-ci əsrin rekordunu qırdı - VİDEO
11 Mart 11:48
Basketbol

“Mayami Hit”in tarixi qələbəsi: Bem Adebayo 83 xalla 21-ci əsrin rekordunu qırdı - VİDEO

ABŞ-li basketbolçu liqa tarixində məhsuldar nəticə ilə yadda qalıb
Şey Gilces-Aleksander tarix yazır: Uilt Çemberlenin 63 illik rekordu yeniləndi - VİDEO
10 Mart 17:29
Basketbol

Şey Gilces-Aleksander tarix yazır: Uilt Çemberlenin 63 illik rekordu yeniləndi - VİDEO

NBA ulduzu ardıcıl 126 oyunda 20+ xal toplayaraq əfsanəyə şərik olub

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib