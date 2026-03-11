“Mayami Hit”in tarixi qələbəsi: Bem Adebayo 83 xalla 21-ci əsrin rekordunu qırdı - VİDEO

ABŞ-nin Mayami şəhərindəki “Kaseya Mərkəzi” arenasında “Mayami Hit” doğma meydanda “Vaşinqton Uizards” komandasını 150:129 hesabı ilə məğlub edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, matçın ən məhsuldar oyunçusu meydan sahiblərinin amerikalı mərkəz oyunçusu Bem Adebayo olub. O, komandasının qələbəsinə 83 xal, 9 ribaund və üç məhsuldar ötürmə ilə töhfə verib.
Adebayo bu göstərici ilə bir oyunda toplanan xal sayına görə 21-ci əsrin yeni rekordunu müəyyənləşdirib və NBA tarixinin ən məhsuldar fərdi göstəriciləri siyahısında ikinci pilləyə yüksəlib.
Qonaqların heyətində fransalı mərkəz oyunçusu Aleksandr Sarrı qeyd etmək olar. O, aktivinə 28 xal, altı ribaund və bir məhsuldar ötürmə yazdırıb.