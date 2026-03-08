Basketbol Liqasında turun sonu: “Neftçi” və “Gəncə” üz-üzə gəlir

Azərbaycan Basketbol Liqasında 18-ci tura bu gün keçiriləcək bir oyunla yekun vurulacaq. Turun sonuncu qarşılaşmasında “Neftçi” və “Gəncə” kollektivləri parket üzərinə çıxacaqlar.
İdman.Biz xəbər verir ki, Sərhədçi İdman Mərkəzində baş tutacaq görüş saat 17:00-da start götürəcək. Hazırda hər iki komanda A qrupunda gərgin mübarizə aparır. “Gəncə” 25 xalla turnir cədvəlinin üçüncü pilləsində qərarlaşıb. Eyni xala malik olan “Neftçi” isə əlavə göstəricilərə görə dördüncü sırada yer alıb. Bu oyunun nəticəsi komandaların sıralamadakı yerinə birbaşa təsir edəcək.
Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında maraqlı nəticələr qeydə alınıb:
“Sumqayıt” - “Quba” – 117:116
“Sərhədçi” - “Ordu” – 70:67
“Naxçıvan” - “Lənkəran” – 104:73
“Sabah” - “Şəki” – 102:82
“Abşeron Lions” - NTD – 107:88.