Azərbaycan Basketbol Liqasında daha iki qarşılaşma baş tutacaq

Bu gün Azərbaycan Basketbol Liqasının VIII turunda daha iki qarşılaşma baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, A qrupunda “Abşeron Lions” NTD ilə qarşılaşacaq.
Görüş saat 17:00-da start götürəcək. “Abşeron Lions” 13 xalla qrupda ikinci pillədə yer alıb. 7 xala malik NTD sonuncu - altıncıdır.
B qrupunda isə “Naxçıvan” “Lənkəran”la münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Bu oyun saat 20:00-da başlayacaq. “Naxçıvan” 12 xalla 2-ci yerdə qərarlaşıb. “Lənkəran” isə 10 xalla üçüncüdür.
Hər iki oyun “Sərhədçi” İdman Mərkəzində keçiriləcək.
Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan matçlarda “Sərhədçi” “Ordu”nu 100:64, “Gəncə” “Neftçi”ni 80:73 hesabı ilə məğlub edib.