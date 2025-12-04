4 Dekabr 2025
Azərbaycan Basketbol Liqasında daha iki qarşılaşma baş tutacaq

4 Dekabr 2025 09:32
Bu gün Azərbaycan Basketbol Liqasının VIII turunda daha iki qarşılaşma baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, A qrupunda “Abşeron Lions” NTD ilə qarşılaşacaq.

Görüş saat 17:00-da start götürəcək. “Abşeron Lions” 13 xalla qrupda ikinci pillədə yer alıb. 7 xala malik NTD sonuncu - altıncıdır.

B qrupunda isə “Naxçıvan” “Lənkəran”la münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Bu oyun saat 20:00-da başlayacaq. “Naxçıvan” 12 xalla 2-ci yerdə qərarlaşıb. “Lənkəran” isə 10 xalla üçüncüdür.

Hər iki oyun “Sərhədçi” İdman Mərkəzində keçiriləcək.

Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan matçlarda “Sərhədçi” “Ordu”nu 100:64, “Gəncə” “Neftçi”ni 80:73 hesabı ilə məğlub edib.

