Çonsi Billaps qanunsuz mərc ittihamlarında özünü təqsirli bilməyib

49 yaşlı NBA çempionu və “Portlend Treyl Bleyzers” komandasının keçmiş baş məşqçisi Çonsi Billaps qanunsuz mərc və qumar ittihamları ilə bağlı Nyu-York federal məhkəməsində keçirilən dinləmədə özünü günahkar bilməyib.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, Billaps Nyu-York federal məhkəməsində çirkli pulların yuyulması və elektron poçt fırıldaqçılığı ittihamları ilə ittiham olunub ki, bu da maksimum 20 il həbs cəzası deməkdir.
ESPN-dən Ramona Şelburn bildirib ki, hakim Billaps üçün girov məbləğini 5 milyon dollar müəyyən edib və onun Koloradodakı evi girov kimi istifadə edilib. Həyat yoldaşı və qızı girovu birgə imzalayıblar.