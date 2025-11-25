25 Noyabr 2025
AZ

Çonsi Billaps qanunsuz mərc ittihamlarında özünü təqsirli bilməyib

Basketbol
Xəbərlər
25 Noyabr 2025 06:12
64
Çonsi Billaps qanunsuz mərc ittihamlarında özünü təqsirli bilməyib

49 yaşlı NBA çempionu və “Portlend Treyl Bleyzers” komandasının keçmiş baş məşqçisi Çonsi Billaps qanunsuz mərc və qumar ittihamları ilə bağlı Nyu-York federal məhkəməsində keçirilən dinləmədə özünü günahkar bilməyib.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, Billaps Nyu-York federal məhkəməsində çirkli pulların yuyulması və elektron poçt fırıldaqçılığı ittihamları ilə ittiham olunub ki, bu da maksimum 20 il həbs cəzası deməkdir.

ESPN-dən Ramona Şelburn bildirib ki, hakim Billaps üçün girov məbləğini 5 milyon dollar müəyyən edib və onun Koloradodakı evi girov kimi istifadə edilib. Həyat yoldaşı və qızı girovu birgə imzalayıblar.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Naxçıvan”dan ayrılan basketbolçu “Quba”da - YENİLƏNİB
18:29
Basketbol

“Naxçıvan”dan ayrılan basketbolçu “Quba”da - YENİLƏNİB

“Naxçıvan” klubu ötən ayın 1-də basketbolçu ilə müqavilə imzalandığını açıqlamışdı
FIBA prezidenti Avroliqanı tənqid edib
24 Noyabr 20:35
Basketbol

FIBA prezidenti Avroliqanı tənqid edib

Xorxe Qarbaxosa NBA-nı tərifləyib
“Finiks Sans” oyunlarının balaca ulduzu - VİDEO
24 Noyabr 01:35
Basketbol

“Finiks Sans” oyunlarının balaca ulduzu - VİDEO

Azarkeş iki fərqli kadrla arenada diqqətləri üzərinə çəkib
“Fənərbaxça” Avroliqada ardıcıl dördüncü qələbəsini qazanıb
22 Noyabr 03:25
Basketbol

“Fənərbaxça” Avroliqada ardıcıl dördüncü qələbəsini qazanıb

Türkiyəlilər 99:87 hesabı ilə qalib gəliblər
Avroliqa: “Anadolu Efes” “Barselona”nı məğlub edib
20 Noyabr 23:54
Basketbol

Avroliqa: “Anadolu Efes” “Barselona”nı məğlub edib

Növbəti turda “Anadolu Efes” səfərdə “Monako” ilə oynayacaq
“Neftçi”nin baş məşqçisi: “İrəliləmək üçün real şansımız var idi”
20 Noyabr 20:10
Basketbol

“Neftçi”nin baş məşqçisi: “İrəliləmək üçün real şansımız var idi”

“Neftçi” FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsində I qrupunu ikinci pillədə başa vurub

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Noyabr 22:04
Futbol

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO
24 Noyabr 14:10
Futbol

Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO

Bukmeker kontorları Ağdam klubunu açıq-aşkar autsayder hesab edir, baxmayaraq ki, sensasiya ehtimalını da istisna etmirlər.
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb