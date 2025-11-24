24 Noyabr 2025
FIBA prezidenti Avroliqanı tənqid edib

FIBA prezidenti Xorxe Qarbaxosa NBA Avropa Liqası haqqında danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, Liqanın 2027-ci ildə fəaliyyətə başlaması planlaşdırılır.

“NBA Avropa idman modelinin dəyərlərini hər kəsdən daha yaxşı başa düşür. Biz etibar və zamana əsaslanan münasibətlər qurmuşuq. Bunu basketbola olan ehtirasla birləşdirəndə rəqəmlər cəmləşir. NBA dünyanın ən yaxşı kommersiya həcmi generatorudur və eyni zamanda liqa Avropada basketbolun dəyərlərinə hörmət edəcək. Mənə görə, bu, çox cəlbedici səslənir. Söhbət yarışların və klubların davamlılığından gedir. İstər İspaniya, istər Türkiyə, istərsə də İtaliya klubu olsun, françayzinq sistemindən asılı olmayaraq istənilən komandanın bu turnirdə iştirak etmək hüququ var. Gələcəkdə iştirakçıların 20-30%-i idman keyfiyyətlərinə əsasən və mükafat pullarının ədalətli bölüşdürülməsi ilə vəsiqə qazanacaq. Bu, açıq yarış olacaq. Hələ heç nə imzalanmayıb.

Heç nə mükəmməl deyil, amma bu yarışın əsas faydalananları milli liqalar olacaq. Çünki onların ambisiyaları nəhayət gerçəkləşəcək. Bu layihədə iştirak etməyi düşünmələri artıq böyük bir stimuldur. Maraqlıdır: halbuki... Bəziləri inhisar edir və oyunların sayını artırır, biz isə FIBA-da bunun əksini edirik - oyunçulara qayğı göstəririk. Daha açıq rəqabətimiz olacaq.

Yeri gəlmişkən, 24 komandalı Avroliqada oynadığım zaman çempion olmaq üçün cəmi 24 oyun oynamaq lazım idi. İndi isə yalnız ilk mərhələ 38 oyun, üstəgəl (“Final Fours” üçün) Dubaya səfər”, - deyə AS qəzeti Qarbajosanın sözlərini sitat gətirir.

