6 Aprel 2026
AZ

Lənkəranda badminton həyəcanı: Məktəblilər ilk məşqlərini keçirdi - FOTO

Badminton
Xəbərlər
6 Aprel 2026 11:49
129
Azərbaycan Badminton Federasiyası (ABF) ilə Dünya Badminton Federasiyasının birgə əməkdaşlığının nəticəsi olaraq “BWF Membership Grants” layihəsi çərçivəsində ölkəmizdə həyata keçirilən “Shuttle Time” proqramı bu dəfə Lənkəranda təşkil olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Badminton Federasiyası məlumat yayıb.

Layihənin əsas məqsədi Azərbaycanda badmintonun kütləviliyinə nail olmaq, məktəblilər arasında bu idman növünə maraq oyatmaq və gənc badminton məşqçiləri yetişdirməkdir.

Lənkəran Şəhər Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən məşqlərə 60 məktəbli qatılıb.

Məktəblilərə ilk olaraq badmintonun qaydaları izah olunub, sonra məşqlərə start verilib.

Layihənin tətbiqi cari ildə daha öncə Gəncə və Şirvan şəhərlərində icra olunub.

“Shuttle Time” proqramı Dünya Badminton Federasiyasının, Avropa Badminton Konfederasiyasının, Milli Olimpiya Komitəsinin, Gənclər və İdman Nazirliyinin və Elm və Təhsil Nazirliyinin birgə dəstəyi ilə həyata keçirilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Xüsusi Olimpiya Komitəsi ilə Badminton Federasiyası əməkdaşlığa başladı - FOTO
2 Aprel 16:51
Badminton

Xüsusi Olimpiya Komitəsi ilə Badminton Federasiyası əməkdaşlığa başladı - FOTO

İdmançılar üçün əlçatan mühit yaradılacaq
İki badmintonçumuz Avropa çempionatında qüvvəsini sınayacaq
2 Aprel 14:28
Badminton

İki badmintonçumuz Avropa çempionatında qüvvəsini sınayacaq

Yarış aprelin 6-dan 12-dək davam edəcək
Parabadmintonçumuz İbrahim Əliyevdən İspaniyada gümüş medal
25 Mart 14:47
Badminton

Parabadmintonçumuz İbrahim Əliyevdən İspaniyada gümüş medal

20 yaşlı idmançı SU-5 kateqoriyasında qoşa yarışda fərqlənib
Azərbaycan Badminton Federasiyası qadın və yeniyetmə məhkumlar üçün yarış keçirib - FOTO
19 Mart 12:22
Badminton

Azərbaycan Badminton Federasiyası qadın və yeniyetmə məhkumlar üçün yarış keçirib - FOTO

Qaliblər diplom və medallarla mükafatlandırılıb
Şirvanda BWF-nin “Shuttle Time” layihəsi çərçivəsində badminton təlimləri keçirilib - FOTO
18 Mart 17:30
Badminton

Şirvanda BWF-nin “Shuttle Time” layihəsi çərçivəsində badminton təlimləri keçirilib - FOTO

“Shuttle Time Teachers” proqramı çərçivəsində hazırlıq
İbrahim Əliyev İspaniyada lisenziya xalları üçün mübarizə aparacaq
17 Mart 16:41
Badminton

İbrahim Əliyev İspaniyada lisenziya xalları üçün mübarizə aparacaq

Parabadmintonçumuz turnirdə həm fərdi, həm də qoşa yarışlarda çıxış edəcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək