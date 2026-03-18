18 Mart 2026
Şirvanda BWF-nin “Shuttle Time” layihəsi çərçivəsində badminton təlimləri keçirilib - FOTO

18 Mart 2026 17:30
Şirvan şəhərində Dünya Badminton Federasiyasının (BWF) “Shuttle Time” layihəsi çərçivəsində məktəblilər arasında bu idman növünün kütləviliyini artırmaq, gənc məşqçi və hakimlər hazırlamaq məqsədi ilə təlimlər keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Badminton Federasiyası (ABF) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, proqram çərçivəsində regional müəllimlər üçün “Shuttle Time Teachers” kursları təşkil olunaraq, badmintonun şagirdlərə öyrədilməsi üzrə praktiki məşğələlər gerçəkləşib.

ABF tərərfindən təyin edilmiş mütəxəssilər tərəfindən həyata keçirilən təlim Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin Şirvan Şəhəri Uşaq Gənclər İdman Şahmat Məktəbində baş tutub.

Məktəblilər təlim çərçivəsində badmintonla yaxından tanış olaraq, nəzəri və praktik biliklərə yiyələniblər. BWF tərəfindən hazırlanmış, dünyanın ən yaxşı badminton layihələri sırasına daxil edilmiş, əyləncəli oyun əsaslı təlim sistemi uşaqların fiziki bacarıqlarını (sürət, çeviklik, koordinasiya) inkişaf etdirir, dözümlülüyü artırır.

Layihənin əsas məqsədi ölkəmizdə badmintonun kütləviliyinə nail olmaqla yanaşı, əlçatanlığını təmin etmək, məktəblilər arasında bu idman növünə maraq oyatmaq və gənc badminton məşqçiləri hazırlamaqdır.

Proqramın cari ildə müxtəlif regionlarda keçirilməsi, bununla da badmintonun ölkə üzrə coğrafiyasının genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Cari ildə “Shuttle Time” proqramının icrasına ilk olaraq Gəncədə yerləşən Mir Cəlal Paşayev adına 39 saylı tam orta məktəbdə icrasına başlanılıb.

Layihə Dünya Badminton Federasiyası, Avropa Badminton Konfederasiyası (BEC), Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İbrahim Əliyev İspaniyada lisenziya xalları üçün mübarizə aparacaq
17 Mart 16:41
Badminton

İbrahim Əliyev İspaniyada lisenziya xalları üçün mübarizə aparacaq

Parabadmintonçumuz turnirdə həm fərdi, həm də qoşa yarışlarda çıxış edəcək
Badminton üzrə hazırlıq və yoxlama yarışı təşkil olunub - FOTO
13 Mart 15:32
Badminton

Badminton üzrə hazırlıq və yoxlama yarışı təşkil olunub - FOTO

Turnirdə ümumilikdə 50-yə yaxın idmançı mübarizə aparıb
Gəncədə məktəblilər üçün badminton təlimləri icra olunub - FOTO
4 Mart 13:45
Badminton

Gəncədə məktəblilər üçün badminton təlimləri icra olunub - FOTO

50-dən çox məktəbli Gəncədə təlimdə iştirak edib
“Doğma şəhərim bombalanır, ailəmlə əlaqə saxlaya bilmirəm” - Morteza Validarvinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
2 Mart 17:21
Badminton

“Doğma şəhərim bombalanır, ailəmlə əlaqə saxlaya bilmirəm” - Morteza Validarvinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Morteza Validarvi ailə üzvləri ilə əlaqə yarada bilmir
Azərbaycan Badminton Federasiyasında baş katib vəzifəsinə yeni təyinat
21 Fevral 12:40
Badminton

Azərbaycan Badminton Federasiyasında baş katib vəzifəsinə yeni təyinat

Əjdər Cəfərov federasiyanın baş katibi təyin olunub
“Azərbaycanın dünya badmintonunda deyəcək sözü var” - Morteza Validarvinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
19 Fevral 14:52
Badminton

“Azərbaycanın dünya badmintonunda deyəcək sözü var” - Morteza Validarvinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan badminton millisinin baş məşqçisi ailələrin övladlarını badmintona gətirirməsini müsbət qiymətləndirib

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub
La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
16 Mart 02:18
Futbol

La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Basklar “Osasuna”nı məğlub edərək turnir cədvəlində irəliləyiblər
“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq