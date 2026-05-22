22 May 2026
AZ

Dambrauskas: “Biz bir oyunçudan ibarət komanda deyilik”

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
22 May 2026 21:54
175
Dambrauskas: “Biz bir oyunçudan ibarət komanda deyilik”

“O qədər də yaxşı oynamadıq. Bərabər səviyyədə oyun keçdi. Bir az baxtimiz gətirdi və qollar vurduq”.

İdman.Biz bildirir ki, bu sözləri “Sabah”ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas Azərbaycan Premyer Liqasının son turunda “Turan Tovuz”la oyundan sonra deyib.

Oyun “Sabah”ın 2:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

“Rəqibin 3-4 yaxşı qol fürsəti oldu. Qapıçımız çox yaxşı çıxış etdi. Son oyunda hamı dəqiqələri sayır. Futbolçuları motivasiya etmək çətindir. Çünki düşüncə tərzi dəyişir. Tezliklə Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsi oyununda görüşəcəyik.

İyunun ortalarında toplaşacağıq və öz hədəflərimizə doğru gedəcəyik. Rəqibimiz bəlli olduqdan sonra sırf rəqibə qarşı hazırlaşacağıq. Əlbəttə ki, püşkün nəticəsi önəmlidir. Mövsümboyu bizə uğur gətirən yanaşmamız var idi, oyundan-oyuna hazırlaşırdıq”, - məşqçi qeyd edib.

Dambrauskas mətbuatda yayılan Coy-Lens Mikelsin klubdan ayrılacağı xəbərinə də münasibət bildirib: “Azərbaycan demokratik ölkədir. Hər kəsin müqavilə imzalamaq və ya imzalamamaq hüququ var. Bizim məşq bazamızın girişində belə bir yazı görə bilərsiniz: “Heç bir oyunçu komandadan böyük deyil”. Mikels həqiqətən də möhtəşəm mövsüm keçirdi. Ona və digər oyunçulara ən yaxşısını arzulayıram. Biz “Sabah”ıq, bir oyunçudan ibarət komanda deyilik. Mövsüm ərzində Mikelsin oynamadığı matçlarda onu əvəz edən futbolçular var idi”.

“Sabah” 78 xal toplayaraq mövsümü çempion kimi başa vurub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kurban Berdıyev: “Maliyyə imkanlarımızın necə olduğunu gözəl başa düşürük”
22:55
Azərbaycan çempionatı

Kurban Berdıyev: “Maliyyə imkanlarımızın necə olduğunu gözəl başa düşürük”

“Turan Tovuz” 59 xalla çempionatı üçüncü yerdə başa vurub
“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
UEFA C kursunun ilk mərhələsi keçirildi - FOTO
17:29
Futbol

UEFA C kursunun ilk mərhələsi keçirildi - FOTO

AFFA-nın təşkil etdiyi məşğələlərə İlham Əzizzadə və Dəyanət Əliyev rəhbərlik edib
“Eyeball”la Azərbaycan futbolunda yeni mərhələ - FOTO
16:49
Futbol

“Eyeball”la Azərbaycan futbolunda yeni mərhələ - FOTO

AFFA-nın analitik platforması artıq 75-dən çox oyunu əhatə edib
“Araz-Naxçıvan” futbol klubu baş məşqçi dəyişikliyinə hazırlaşır
16:05
Futbol

“Araz-Naxçıvan” futbol klubu baş məşqçi dəyişikliyinə hazırlaşır

Andrey Demçenkonun müqaviləsindəki xüsusi bənd aktivləşdirilməyəcək

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
21 May 00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək