21 May 2026
AZ

Ayxan Abbasov: “Keşən ildən daha yaxşı olduq”

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
21 May 2026 21:37
69
Ayxan Abbasov: “Keşən ildən daha yaxşı olduq”

“Ağır mövsüm oldu. Hədəfimiz ötən mövsümdən yaxşı olmaq idi”.

İdman.Biz bildirir ki, bu sözləri Azərbaycan Premyer Liqasının sonuncu turunda “Qəbələ” ilə oyundan sonra “Şamaxı”nın baş məşqçisi Ayxan Abbasov deyib.

Matç 3:1 hesabı ilə “Qəbələ”nin xeyrinə qurtarıb.

“Təhlil etsək, görərik ki, keçən ildən yaxşı olduq. Ötən mövsüm Premyer Liqada 10 komanda var idi. Bu mövsüm 12 komanda arasında mübarizə daha sərt oldu. Kubokda da irəlilədik. Gənc futbolçuların inkişafı, yaxşı legionerlərin uyğunlaşması baxımından komanda irəlilədi. Hədəfimiz bu idi. Rəhbərliyə, futbolçulara, məşqçilərə təşəkkür edirəm.

“Qəbələ”yə uğurlar arzulayıram. Qarşıda onları çətin pley-off matçı gözləyir. İnşallah layiq olan qələbə qazanar. İnanıram ki, “Şamaxı” düzgün qərar verib bu işi davam etdirən bir məşqçi ilə razılaşar, bu ildən daha yaxşı olmağa çalışar”.

Qeyd edək ki, “Şamaxı” 38 xalla çempionatı 8-ci yerdə başa vurub. Ayxan Abbasov “Şamaxı” ilə yollarını ayırıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

AFFA-nın Apellyasiya Komitəsi “Ağdaş” FK-ya lisenziya verib
21:53
Azərbaycan çempionatı

AFFA-nın Apellyasiya Komitəsi “Ağdaş” FK-ya lisenziya verib

“Ağdaş” FK-ya İkinci Liqa yarışlarında iştirak etmək üçün lisenziya verilməsi barədə qərar qəbul olunub
“Qəbələ” son oyunda qalib gələrək çempionatı 11-ci yerdə başa vurub
20:20
Futbol

“Qəbələ” son oyunda qalib gələrək çempionatı 11-ci yerdə başa vurub - YENİLƏNİB + VİDEO

"Şamaxı" çempionatda 38 xalla 8-ci yeri tutub
“Difai” Birinci Liqaya vida etdi, “Şimal” pley-off oynayacaq
19:18
Azərbaycan çempionatı

“Difai” Birinci Liqaya vida etdi, “Şimal” pley-off oynayacaq

“Difai” sonuncu turda uduzaraq turnir cədvəlinin ən axırıncı pilləsinə - 10-cu yerə enib
Rəhim Həsənov 32-ci turun mübahisəli epizodlarını şərh edib
18:47
Azərbaycan çempionatı

Rəhim Həsənov 32-ci turun mübahisəli epizodlarını şərh edib - VİDEO

Həsənov ümumilikdə 3 oyundakı mübahisəli epizodu dəyərləndirib
Braziliyalı futbolçu “Neftçi”yə keçə bilər
14:39
Futbol

Braziliyalı futbolçu “Neftçi”yə keçə bilər

Davi Qabriel həm cinah müdafiəçisi, həm də vinger kimi oynaya bilir
UEFA B kursunun ikinci mərhələsi keçirildi - FOTO
12:08
Futbol

UEFA B kursunun ikinci mərhələsi keçirildi - FOTO

Qapıçılar üzrə məşqçilər üçün təşkil olunan məşğələlər üç gün davam edib

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib
19 May 02:11
Boks

Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib

Cons bunun əyləncəli olacağını fikirləşir