“Karvan-Yevlax”ın baş məşqçisi: “Belə oyunla uğur qazanmaq olar”

“Karvan-Yevlax” futbolçuları “Turan Tovuz”la matçda lazımi qədər güc sərf ediblər”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bunu Yevlax təmsilçisinin baş məşqçisi Füzuli Məmmədov “Turan Tovuzi”a qarşı Azərbaycan Premyer Liqasının 19-cu turunun oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib.
“Turan Tovuz” yaxşı komandadır. Rəqibin oyun üslubunu təhlil etmişdik. Necə müdafiə olunduqlarını və hücumlara necə çıxdıqlarını əvvəlcədən müəyyənləşdirmişdik. Futbolçularımız meydanda lazımi qədər güc sərf etdilər. Bu cür çıxışlarla uğurlu nəticələrə ümid etmək olar. Lakin müəyyən qədər də üstün oynamalıyıq. Qarşıdakı oyunlarda daha səmərəli çıxış etmək üçün üzərimizdə işləməyə davam edəcəyik.
Qarşılaşma zamanı bir epizodda müdafiəçimizə qarşı açıq ayaqla müdaxilə oldu və həmin vəziyyətin daha diqqətlə qiymətləndirilə biləcəyini düşünürəm. Bununla belə, mümkündür ki, hakimlər bu epizodu fərqli şəkildə dəyərləndiriblər. "Turan Tovuz"un qazandığı qələbənin üzərinə kölgə salmaq fikrində deyiləm və rəqibi uğurlu nəticə münasibətilə təbrik edirəm”, - Məmmədov bildirib.
“Turan Tovuz” – “Karvan-Yevlax” oyunu Tovuz təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.