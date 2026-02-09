10 Fevral 2026
AZ

“Karvan-Yevlax”ın baş məşqçisi: “Belə oyunla uğur qazanmaq olar”

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
9 Fevral 2026 22:14
163
“Karvan-Yevlax”ın baş məşqçisi: “Belə oyunla uğur qazanmaq olar”

“Karvan-Yevlax” futbolçuları “Turan Tovuz”la matçda lazımi qədər güc sərf ediblər”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu Yevlax təmsilçisinin baş məşqçisi Füzuli Məmmədov “Turan Tovuzi”a qarşı Azərbaycan Premyer Liqasının 19-cu turunun oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib.

“Turan Tovuz” yaxşı komandadır. Rəqibin oyun üslubunu təhlil etmişdik. Necə müdafiə olunduqlarını və hücumlara necə çıxdıqlarını əvvəlcədən müəyyənləşdirmişdik. Futbolçularımız meydanda lazımi qədər güc sərf etdilər. Bu cür çıxışlarla uğurlu nəticələrə ümid etmək olar. Lakin müəyyən qədər də üstün oynamalıyıq. Qarşıdakı oyunlarda daha səmərəli çıxış etmək üçün üzərimizdə işləməyə davam edəcəyik.

Qarşılaşma zamanı bir epizodda müdafiəçimizə qarşı açıq ayaqla müdaxilə oldu və həmin vəziyyətin daha diqqətlə qiymətləndirilə biləcəyini düşünürəm. Bununla belə, mümkündür ki, hakimlər bu epizodu fərqli şəkildə dəyərləndiriblər. "Turan Tovuz"un qazandığı qələbənin üzərinə kölgə salmaq fikrində deyiləm və rəqibi uğurlu nəticə münasibətilə təbrik edirəm”, - Məmmədov bildirib.

“Turan Tovuz” – “Karvan-Yevlax” oyunu Tovuz təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kurban Berdıyev “Kəpəz”lə oyununda baş verənlərə görə üzr istəyib
9 Fevral 23:01
Azərbaycan çempionatı

Kurban Berdıyev “Kəpəz”lə oyununda baş verənlərə görə üzr istəyib

Tovuz klubu Azərbaycan Premyer Liqasının 19-cu turunda “Karvan-Yevlax”a 1:0 hesabı ilə qalib gəlib
“Neftçi” “Qəbələ” ilə oyuna itkilərlə çıxacaq
9 Fevral 21:28
Azərbaycan çempionatı

“Neftçi” “Qəbələ” ilə oyuna itkilərlə çıxacaq

İqor Ribeyro və Freddi Varqas cəzalı olduqları üçün bu görüşü buraxacaqlar
“Turan Tovuz” “Karvan-Yevlax”ı məğlub edərək üçüncü yerə yüksəlib
9 Fevral 20:28
Futbol

“Turan Tovuz” “Karvan-Yevlax”ı məğlub edərək üçüncü yerə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura fevralın 10-da yekun vurulacaq
Jorj Kaşkilya: “Oyun gözlədiyimizdən də çətin alındı”
9 Fevral 19:31
Azərbaycan çempionatı

Jorj Kaşkilya: “Oyun gözlədiyimizdən də çətin alındı”

Kaşkilyanın fikrincə, oyun boyu tez-tez xırda foullar baş verib və bu da ritmin düşməsinə səbəb olub
Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” - “Kəpəz” oyunu heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” - “Kəpəz” oyunu heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura fevralın 10-da yekun vurulacaq
Tiaqo Silva: “Hədəfimiz yenə də ikinci olmaqdır” - MÜSAHİBƏ
9 Fevral 14:50
Futbol

Tiaqo Silva: “Hədəfimiz yenə də ikinci olmaqdır” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, hər növbəti matçı düşünürük

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Qış Olimpiadası-2026-nın açılış mərasimi nə ilə yadda qaldı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI - FOTO/VİDEO
7 Fevral 10:00
Olimpiada-2026

Qış Olimpiadası-2026-nın açılış mərasimi nə ilə yadda qaldı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI - FOTO/VİDEO

Şou İtaliya ənənələrini, müasir texnologiyaları və incəsənəti bir araya gətirdi