27 Noyabr 2025
AZ

“İmişli”nin oyunçusu: “Abubakara qarşı oyun karyeramda ən gərgin anlardan biri idi”

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
26 Noyabr 2025 22:21
79
“İmişli”nin oyunçusu: “Abubakara qarşı oyun karyeramda ən gərgin anlardan biri idi”

“İmişli”nin futbolçusu Dieqo Rollo Futbolpress.az-a müsahibə verib.

İdman.Biz həmin müsahibəni təqdim edir:

– “Neftçi” səfərində sürprizə imza ataraq, qələbə qazandınız. Oyunu necə şərh edərdin?

– Hissləri sözlə ifadə etmək olmur. Həyatımda yaşadığım ən gözəl gecələrdən biri idi.

– Qələbə qolunu vurmağın ikiqat sevincli edər…

– Bəli, sözlər kifayət etməz. Tanrıya bu qolu və bu tarixi qələbəni mənə bəxş etdiyi üçün çox minnətdaram. Qol vuranda emosional oluram. Dərhal ailəm və qolla onlara yaşatdığım sevinc haqda düşünürəm.

– Mövsümün əvvəlində autsayder göstərilsəniz də, indi özünüzdən güclülərdən xallar alırsınız. Uğurun formulu nədir?

– Komanda işi. Meydanda kollektiv olaraq can qoyuruq, çox çalışırıq. Xarakterimiz var və bu nəticələrə, daha çoxuna layiqik.

– Premyer Liqada bütün komandalara qarşı oynamışınız. Müdafiəçi kimi sizi ən çox çətinə salan hücumçu kim olub?

– Məncə, Abubakara qarşı oyun karyeramda ən gərgin anlardan biri idi. O, mövqeyini çox yaxşı bilir, yüksək keyfiyyətli oyunçudur və belə istedadlı bir oyunçuya qarşı 90 dəqiqə ərzində oynamaq böyük diqqət tələb edir.

– Qarşıda “Sabah”a qarşı ardıcıl iki oyun var. Bu mövsüm onlara bir dəfə qalib gəlmişiniz, ardını gətirə biləcəksiniz?

– Keyfiyyətli komandamız var. Nəticələrimiz artıq sürpriz olmamalıdır. Hər oyuna qələbə üçün çıxırıq. “Sabah” keyfiyyətli komandadır. Buna baxmayaraq, hədəfimiz bu oyundan da xallar qazanmaqdır.

– Daha əvvəl Braziliya çempionatında oynamısız. Azərbaycan liqası ilə Braziliya liqasını necə müqayisə edərdiniz?

– Braziliya futbolunda driblinq və sürət daha çoxdur. Azərbaycanda isə daha çox fiziki oyuna üstünlük verir. Məncə, burda futbol daha planlı və intizamlıdır.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

I Liqa: “Mingəçevir”lə “Şimal”ın məğlubiyyəti
26 Noyabr 23:05
Azərbaycan çempionatı

I Liqa: “Mingəçevir”lə “Şimal”ın məğlubiyyəti

İki xalı olan “Şimal” sonuncu yerdədir
“Neftçi”nin sabiq forvardı: “Komanda nəticə göstərə bilmir, demək ki, Samir Abasovu göndərməyin vaxtı idi” - MÜSAHİBƏ
26 Noyabr 13:30
Futbol

“Neftçi”nin sabiq forvardı: “Komanda nəticə göstərə bilmir, demək ki, Samir Abasovu göndərməyin vaxtı idi” - MÜSAHİBƏ

Ruslan Qurbanov bildirib ki, klubun hər cür imkanı var, amma nəticə yoxdur
Misli Premyer Liqasının XIII turunun təyinatları açıqlanıb
26 Noyabr 11:48
Futbol

Misli Premyer Liqasının XIII turunun təyinatları açıqlanıb

Turun ilk qarşılaşması - “Kəpəz” - “Zirə” oyununu Rəşad Əhmədov idarə edəcək
“Kəpəz” bu tarixdə evinə qayıdır
26 Noyabr 11:36
Futbol

“Kəpəz” bu tarixdə evinə qayıdır

“Kəpəz” ötən mövsümdə ev oyunlarını doğma meydanda keçirə bilmir
Azər Həşimovun “Karvan-Yevlax”la təzminat mübahisəsi YENİDƏN GÜNDƏMDƏ
26 Noyabr 11:12
Futbol

Azər Həşimovun “Karvan-Yevlax”la təzminat mübahisəsi YENİDƏN GÜNDƏMDƏ

Mütəxəssis bölgə təmsilçisinin rəhbərliyindən təzminat tələb edir
“Zirə” ciddi itki ilə üzləşib
25 Noyabr 17:50
Futbol

“Zirə” ciddi itki ilə üzləşib

“Şamaxı” oyunda azarkeşlərin gətirdiyi qadağan olunmamış əşyaların arenaya buraxılmaması səbəb olub.

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Noyabr 22:04
Futbol

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO
24 Noyabr 14:10
Futbol

Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO

Bukmeker kontorları Ağdam klubunu açıq-aşkar autsayder hesab edir, baxmayaraq ki, sensasiya ehtimalını da istisna etmirlər.
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb