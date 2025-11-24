II Liqa: Lider “Qaradağ Lökbatan”dan böyükhesablı qələbə, “Araz Saatlı”nın ilk uğuru

Futbol üzrə Azərbaycan II Liqasında X turun oyunları keçirilir.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu gün “Göygöl” öz meydanında “Şəmkir”i qəbul edib. Qarşılaşma qonaqların 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Xallarını 18-ə yüksəldən “Şəmkir” turnir cədvəlinin 5-ci pilləsində qərarlaşıb. 7 xalı olan “Göygöl” isə 9-cu yerdədir.
Turun digər qarşılaşmasında “Şirvan” öz meydançasında “Qaradağ Lökbatan”a böyük hesabla məğlub olub – 0:5.
“Qaradağ Lökbatan” 27 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Şirvan” 16 xalla 6-cı yerdə qərarlaşıb.
Daha bir oyun isə “Araz Saatlı” və “Ağdaş” arasında keçirilib. Saatlı təmsilçisi görüşdə inamlı qələbə qazanıb – 3:1. Bu, onların mövsümdə ilk qələbələridir. Klub 4 xalla sonuncu yerdədir. “Ağdaş” 6 xalla 10-cudur.
X tura noyabrın 25-də yekub vurulacaq.