Andrey Sinenka: “Qələbəni kim çox istəyirsə, o da qazanır”

“Azərbaycana komandanı Premyer Liqada saxlamaq üçün mübarizə məqsədilə gəlmişik”.
İdman.Biz bildirir ki, bu sözləri “İmişli”nin belaruslu qapıçısı Andrey Sinenka deyib.
Sinenka sportnet.az-a müsahibəsində Misli Premyer Liqasında “Neftçi” ilə son oyun (3:2) və komandasının hazırlığı barədə danışıb.
“Çox maraqlı oyun alındı. Hətta deyərdim ki, ümumiyyətlə, hazırkı çempionatın ən baxımlı oyunlarından idi. Çoxlu qol və qol imkanları oldu. Fikrimcə, bu qarşılaşmanı Azərbaycandakı bütün azarkeşlər bəyənməlidir.
Daim məşqlərdə təhlillər aparır, hazırlaşırdıq. Heç nə asanlıqla baş vermir. Təbii ki, məşq edir, çalışırıq. Güclü tərəflərimizi bilir və onlardan yararlanmağa çalışırıq.
Bilirsiniz, qələbəni, kim çox istəyirsə, o qazanır. Bu, mənim işimdir, çalışıram. Buna görə hər gün məşq edirik”, - o, bildirib.