5 Avqust 2026
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Azərbaycanın U-15 futbol millisi UEFA İnkişaf Turnirində iştirak edəcək - Heyət açıqlandı

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
5 Avqust 2026 15:43
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Azərbaycanın U-15 futbol millisi UEFA İnkişaf Turnirində iştirak edəcək - Heyət açıqlandı

15 yaşadək qızlardan ibarət Azərbaycan futbol milli komandası avqustun 6-dan 9-dək Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, daha sonra UEFA İnkişaf Turnirində iştirak edəcək U-15 millimiz bunun üçün avqustun 9-da yarışın təşkil olunacağı Qazaxıstanın Şimkənd şəhərinə yollanacaq.

Artıq heyətə dəvət edilən futbolçuların adları və oyunların təqvimi də dərc edlib. Həyətə cəlb edilən futbolçuların siyahısını və oyunların təqvimini nəzərinizə çatdırırıq:

Nr.
Ad / Soyad
Klub
1
Mədinə Şükürlu
Neftçi
2
Çiçək Həsənli
Şəfa
3
Safiya Cəfərova
Neftçi
4
Gülay Allahverdiyeva
Neftçi
5
Elina Kotikova
Sabah
6
Asia Vahbi
Ulduz
7
Rəbiyyə Əhməd
Ulduz
8
Lamiyə Yarəliyeva
Alekseyevka (Quba)
9
Mədinə Həmzəyeva
Kəpəz
10
Fatimə İbrahimzadə
Sumqayıt
11
Zəhra Nəcəfli
Neftçi
12
Ləman Hüseynli
Şəfa
13
Ayan Baxşalı
Şəfa
14
Banu Sadiqova
Neftçi
15
Nazlı Məmmədzadə
Sumqayıt
16
Minayə Sadıxova
Sumqayıt
17
Zeynəb Cabbarlı
Sumqayıt
18
Yasmin İsazadə
Neftçi
19
Zəhra Əkbərli
Neftçi
20
Sara Qaribova
Neftçi
12 avqust

16:00. Azərbaycan (U-15) - Qazaxıstan (U-15)

“Namys” stadionu

14 avqust

09:30. Azərbaycan (U-15) - Rusiya (U-15)

“Namys” stadionu

17 avqust

09:30. Belarus (U-15) - Azərbaycan (U-15)

“Namys” stadionu

İdman.Biz
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