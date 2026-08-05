Azərbaycanın U-15 futbol millisi UEFA İnkişaf Turnirində iştirak edəcək - Heyət açıqlandı

15 yaşadək qızlardan ibarət Azərbaycan futbol milli komandası avqustun 6-dan 9-dək Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, daha sonra UEFA İnkişaf Turnirində iştirak edəcək U-15 millimiz bunun üçün avqustun 9-da yarışın təşkil olunacağı Qazaxıstanın Şimkənd şəhərinə yollanacaq.
Artıq heyətə dəvət edilən futbolçuların adları və oyunların təqvimi də dərc edlib. Həyətə cəlb edilən futbolçuların siyahısını və oyunların təqvimini nəzərinizə çatdırırıq:
|
Nr.
|
Ad / Soyad
|
Klub
|
1
|
Mədinə Şükürlu
|
Neftçi
|
2
|
Çiçək Həsənli
|
Şəfa
|
3
|
Safiya Cəfərova
|
Neftçi
|
4
|
Gülay Allahverdiyeva
|
Neftçi
|
5
|
Elina Kotikova
|
Sabah
|
6
|
Asia Vahbi
|
Ulduz
|
7
|
Rəbiyyə Əhməd
|
Ulduz
|
8
|
Lamiyə Yarəliyeva
|
Alekseyevka (Quba)
|
9
|
Mədinə Həmzəyeva
|
Kəpəz
|
10
|
Fatimə İbrahimzadə
|
Sumqayıt
|
11
|
Zəhra Nəcəfli
|
Neftçi
|
12
|
Ləman Hüseynli
|
Şəfa
|
13
|
Ayan Baxşalı
|
Şəfa
|
14
|
Banu Sadiqova
|
Neftçi
|
15
|
Nazlı Məmmədzadə
|
Sumqayıt
|
16
|
Minayə Sadıxova
|
Sumqayıt
|
17
|
Zeynəb Cabbarlı
|
Sumqayıt
|
18
|
Yasmin İsazadə
|
Neftçi
|
19
|
Zəhra Əkbərli
|
Neftçi
|
20
|
Sara Qaribova
|
Neftçi
16:00. Azərbaycan (U-15) - Qazaxıstan (U-15)
“Namys” stadionu
14 avqust
09:30. Azərbaycan (U-15) - Rusiya (U-15)
“Namys” stadionu
17 avqust
09:30. Belarus (U-15) - Azərbaycan (U-15)
“Namys” stadionu