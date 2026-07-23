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U-15 millimizin təlim-məşq toplanışı üçün heyəti açıqlanıb

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
23 İyul 2026 17:45
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U-15 millimizin təlim-məşq toplanışı üçün heyəti açıqlanıb

15 yaşadək qızlardan ibarət Azərbaycan millisi iyulun 24-dən 31-dək Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində hazırlıq keçəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

U-15 millisinə dəvət edilən futbolçuların adlarını nəzərinizə çatdırırıq:

Nr.

Ad / Soyad

Klub

1

Mədinə Şükürlu

Neftçi

2

Çiçək Həsənli

Şəfa

3

Safiya Cəfərova

Neftçi

4

Gülay Allahverdiyeva

Neftçi

5

Elyana Rüstəmzadə

Araz-Naxçıvan

6

Fatimə İbrahimzadə

Sumqayıt

7

Rəbiyyə Əhməd

Ulduz

8

Lamiyə Yarəliyeva

Alekseyevka (Quba)

9

Mədinə Həmzəyeva

Kəpəz

10

Asia Vahbi

Ulduz

11

Zəhra Nəcəfli

Neftçi

12

Ləman Hüseynli

Şəfa

13

Ayan Baxşalı

Şəfa

14

Zeynəb Tanrıverdiyeva

Neftçi

15

Banu Sadiqova

Neftçi

16

Nazlı Məmmədzadə

Sumqayıt

17

Elina Kotikova

Sabah

18

Minayə Sadıxova

Sumqayıt

19

Zeynəb Cabbarlı

Sumqayıt

20

Yasmin İsazadə

Neftçi

21

Zəhra Əkbərli

Neftçi

22

Sara Qaribova

Neftçi

23

Aylin Əhlimanzadə

Sabah
İdman.Biz
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