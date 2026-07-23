U-15 millimizin təlim-məşq toplanışı üçün heyəti açıqlanıb

15 yaşadək qızlardan ibarət Azərbaycan millisi iyulun 24-dən 31-dək Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində hazırlıq keçəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
U-15 millisinə dəvət edilən futbolçuların adlarını nəzərinizə çatdırırıq:
|
Nr.
|
Ad / Soyad
|
Klub
|
1
|
Mədinə Şükürlu
|
Neftçi
|
2
|
Çiçək Həsənli
|
Şəfa
|
3
|
Safiya Cəfərova
|
Neftçi
|
4
|
Gülay Allahverdiyeva
|
Neftçi
|
5
|
Elyana Rüstəmzadə
|
Araz-Naxçıvan
|
6
|
Fatimə İbrahimzadə
|
Sumqayıt
|
7
|
Rəbiyyə Əhməd
|
Ulduz
|
8
|
Lamiyə Yarəliyeva
|
Alekseyevka (Quba)
|
9
|
Mədinə Həmzəyeva
|
Kəpəz
|
10
|
Asia Vahbi
|
Ulduz
|
11
|
Zəhra Nəcəfli
|
Neftçi
|
12
|
Ləman Hüseynli
|
Şəfa
|
13
|
Ayan Baxşalı
|
Şəfa
|
14
|
Zeynəb Tanrıverdiyeva
|
Neftçi
|
15
|
Banu Sadiqova
|
Neftçi
|
16
|
Nazlı Məmmədzadə
|
Sumqayıt
|
17
|
Elina Kotikova
|
Sabah
|
18
|
Minayə Sadıxova
|
Sumqayıt
|
19
|
Zeynəb Cabbarlı
|
Sumqayıt
|
20
|
Yasmin İsazadə
|
Neftçi
|
21
|
Zəhra Əkbərli
|
Neftçi
|
22
|
Sara Qaribova
|
Neftçi
|
23
|
Aylin Əhlimanzadə
|
Sabah