23 İyul 2026
AZ

Azərbaycanlı futbolçuya “Dinamo Zaqreb”lə yanaşı, İtaliya klublarından da təklif var - FOTO

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
23 İyul 2026 17:42
304
Azərbaycanlı futbolçuya “Dinamo Zaqreb”lə yanaşı, İtaliya klublarından da təklif var

“Kamran 5-6 yaşından futbolla məşğuldur. O, daha çox “Sabah” klubunun akademiyasında inkişaf edib və 2021/2022-ci illər mövsümündə U-10 liqasının çempionu olub. 9 yaşından mütəmadi olaraq uşaq liqalarında çıxış edir, sonuncu klubu isə “Şəfa”dır”.

Bu sözləri Xorvatiyanın “Dinamo Zaqreb” klubundan təklif alan azərbaycanlı futbolçu Kamran Babazadənin atası Rəşad Babayev deyib.

O bildirib ki, “Dinamo Zaqreb”lə bağlı məsələ Bakıda keçirilən iki günlük tədbirdə FIFA lisenziyalı futbol agenti Katarina Kosiçlə tanışlıqdan sonra baş tutub.

“Kamranın videolarını izlədikdən sonra agent onları “Dinamo Zaqreb”in idman direktoru Qoran Vuçeviçə təqdim etdi. Klubun skaut menecerləri və məşqçiləri təxminən 15 gün ərzində videoları təhlil edərək müsbət rəy bildirdilər və Kamranı rəsmi olaraq Zaqrebə dəvət etmək qərarına gəldilər. “Şəfa” futbol klubunun icazə məktubunu göndərdikdən az sonra rəsmi dəvət məktubu gəldi. Katarina Kosiç artıq Xorvatiyanın Azərbaycandakı konsulluğuna müraciət edərək Kamranın bütün təminatını üzərinə götürəcəyinə zəmanət verib. Sənədləşmə və viza prosedurları tamamlandıqdan sonra Kamran Zaqrebə yola düşəcək. Səfər çərçivəsində onun 7-10 gün ərzində “Dinamo Zaqreb”in U-15 kollektivi ilə birgə məşqlərə qatılması və sınaq-baxış mərhələsindən keçməsi nəzərdə tutulub. Sentyabrda 14 yaşı tamam olacaq Kamran artıq yerli çempionatda da U-15 liqasında çıxış edəcəyindən Xorvatiyada da eyni yaş qrupunun heyətində özünü sınayacaq”, - deyə Rəşad Babayev AZƏRTAC-a açıqlamasında söyləyib.

R.Babayevin sözlərinə görə, bu dəvət təkcə Kamranın şəxsi uğuru deyil, həm də Azərbaycanın digər istedadlı uşaq və gənclərinə Avropa futbolunun diqqətini cəlb etmək baxımından vacib addımdır:

“Avroklubların diqqət mərkəzində olmaq üçün gənc futbolçular doğru təqdim edilməli, bu prosesdə təkcə valideynlər deyil, futbol klubları və federasiya da dəstək göstərməlidir”.

Futbolçunun atası Kamran Babazadəyə İtaliya klublarının da maraq göstərdiyini söyləyib: “Lakin hazırda ən real və rəsmi təklif “Dinamo Zaqreb”dən gəlib”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mahir Emreli fərqləndi, komandası qələbə qazandı
22:46
Futbol

Mahir Emreli fərqləndi, komandası qələbə qazandı

Görüş Polşa təmsilçisinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb
Qurban Qurbanov: “Havanın isti olması müəyyən çətinlik yaratdı”
22:39
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov: “Havanın isti olması müəyyən çətinlik yaratdı”

Matç 0:0 hesabı ilə yekunlaşıb
Rəşad Sadıqov: “Qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilmədik”
22:30
Azərbaycan futbolu

Rəşad Sadıqov: “Qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilmədik”

Komandaların cavab qarşılaşması iyulun 30-da baş tutacaq
Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi
21:55
Futbol

Avropa Liqası: “Qarabağ” “CSKA Sofia”nın müqavimətini qıra bilmədi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçı italiyalı FIFA referisi Daniele Kiffi idarə edib
Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu
21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” səfərdə “Payde”yə minimal hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasındakı ilk görüşü moldovalı referi Roman Jitari idarə edib
Siyasət Əsgərov: “PAOK-a qarşı maksimum nəticə üçün oynayacağıq”
18:00
Futbol

Siyasət Əsgərov: “PAOK-a qarşı maksimum nəticə üçün oynayacağıq”

“Neftçi”nin qadın komandasının baş məşqçisi Çempionlar Liqasındakı mübarizə barədə danışıb
Estoniya millisinin futbolçusu: “Zirə” “Payde” ilə oyunda cüzi favoritdir”
17:49
Futbol

Estoniya millisinin futbolçusu: “Zirə” “Payde” ilə oyunda cüzi favoritdir”

Sergey Zenyov Bakı klubunun Avropadakı nəticələrini yüksək qiymətləndirib

Ən çox oxunanlar

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir
22 İyul 21:54
Futbol

UEFA Konfrans Liqası: “Dinamo” geridönüşlə Bakıda “Neftçi”ni məğlub edir - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş “Palms Sports Arena”da keçirilir
UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi
21 İyul 21:58
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Konfrans Liqası: “Başakşehir” heç-heçəyə qane oldu, “Braqa”dan səfər qələbəsi
01:26
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Başakşehir” heç-heçəyə qane oldu, “Braqa”dan səfər qələbəsi

Türkiyə təmsilçisini səfərdə çətin oyun gözləyir
“Sabah”ın potensial rəqiblərinin görüşündə “Lex” darmadağınla qalib gəlib
21 İyul 23:09
Dünya futbolu

“Sabah”ın potensial rəqiblərinin görüşündə “Lex” darmadağınla qalib gəlib - YENİLƏNİB

Komandalar bir həftədən sonra Polşada cavab oyununda qarşılaşacaqlar