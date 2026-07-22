“Şəfa” Bafode Dansokonu transfer etdi

“Şəfa” yeni mövsüm heyətini formalaşdırmaq üçün çalışmalarını davam etdirir.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Şəfa” Futbol Klubu məlumat yayıb.
Bildirilib ki, komanda qvineyalı vinger Bafode Dansokonu heyətinə qatıb. 30 yaşlı futbolçu ilə bir illik müqavilə imzalanıb.
Bafode Dansoko son olaraq İsveçrənin “Vintertur” komandasında çıxış edib. O, karyerası ərzində Belçikanın “Patro Eysden”, “KMSK Deynze”, “La Luvyer”, eləcə də Fransanın “Vol-an-Velen” və “Vaskal” klublarının da formasını geyinib.