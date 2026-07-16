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“Xankəndi” hücumçusu ilə müqaviləni yenilədi

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
16 İyul 2026 15:54
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“Xankəndi” hücumçusu ilə müqaviləni yenilədi

Birinci Liqada debüt etməyə hazırlaşan “Xankəndi” klubu futbolçusu Bəhruz Teymurovla əməkdaşlığı davam etdirəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, klubla hücumçu arasında bir illik yeni müqavilə imzalanıb.

Təcrübəli futbolçu karyerası ərzində “Karvan”, “Xəzər Lənkəran”, “Şəmkir”, MOİK, “Qaradağ Lökbatan”, “Zaqatala”, “Kəpəz” və “Şamaxı” klublarında çıxış edib. O, həmçinin Azərbaycanın U-19 yığmasının da formasını geyinib.

Bəhruz Teymurov “Şamaxı” ilə Birinci Liqanın çempionu, “Zaqatala” ilə gümüş və bürünc medalçısı, “Karvan” ilə isə ölkə çempionatının bürünc mükafatçısı olub.

Qeyd edək ki, “Xankəndi” 2026/2027 mövsümündən etibarən Birinci Liqada mübarizə aparacaq.

İdman.Biz
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