15 İyul 2026
AZ

Dambrauskas: “İkinci hissə bizim üçün daha çox formal xarakter daşıdı”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
15 İyul 2026 01:16
83
Dambrauskas: “İkinci hissə bizim üçün daha çox formal xarakter daşıdı”

“Sabah”ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas UEFA Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsində Uelsin TNS komandasına qarşı keçirdiyi hər iki oyunun nəticəsindən razı qalıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu litvalı mütəxəssis özü sözügedən oyundan sonra deyib.

“İlk oyunda 2:0 hesabı ilə qalib gəlmişdik. Bilirdik ki, rəqib daha açıq futbol oynamalı və daha çox risk etməli olacaq. Oyunun ilk dəqiqələri meydana və şəraitə uyğunlaşmaqla keçdi. Təxminən 15-20 dəqiqədən sonra oyuna tam daxil olduq. Ardınca qollar vurmağı bacardıq. Düşünürəm ki, bundan sonra ikinci hissə bizim üçün daha çox formal xarakter daşıdı. Rəqib də, demək olar ki, matçın bitməsini gözləyirdi. Bəzi futbolçularımız oyun təcrübəsi qazandılar. Hər iki oyunun yekun nəticəsini müsbət qiymətləndirirəm”, - məşqçi bildirib.

Litvalı çalışdırıcı II təsnifat mərhələsində qarşılaşacaqları rəqibi dəyərləndirib:

“İndi təhlükəsiz şəkildə Bakıya qayıtmalı və növbəti mərhələyə hazırlaşmağa başlamalıyıq. Çünki oyunlar çox sıx qrafiklə keçirilir. Artıq gələn çərşənbə axşamı ikinci təsnifat mərhələsində yeni rəqibə qarşı meydana çıxacağıq.

Növbəti mərhələdə Finlandiyanın KuPS komandası ilə qarşılaşacağıq. Açığı, indiyədək bütün diqqətimi TNS-lə oyunlara yönəltmişdim. Əlbəttə, KuPS-un hansı taktiki düzülüşdən istifadə etdiyinə və necə futbol oynadığına müəyyən qədər baxmışam, lakin rəqibi hələ detallı şəkildə təhlil etməmişik.

Bakıya qayıdan kimi onların oyunlarını analiz etməyə başlayacağıq. Əlimizdə bütün materiallar və lazım olan məlumatlar var. Qarşıdakı bir neçə gün ərzində çox çalışmalı və komandanı bu matça ən yaxşı şəkildə hazırlamalıyıq”.

“Sabah” qitənin ən mötəbər klub turnirinin ilk təsnifat mərhələsində TNS-i iki oyunun nəticəsinə əsasən 4:1 hesabı ilə üstələyərək növbəti raunda adlayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir
14 İyul 23:19
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın növbəti mərhələdə rəqibi Finlandiyanın KuPS kollektivi olacaq
“Şamaxı” Portuqaliya klubunun oyunçusunu heyətinə qatdı
14 İyul 20:47
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” Portuqaliya klubunun oyunçusunu heyətinə qatdı

24 yaşlı futbolçu növbəti iki mövsümü komandada keçirəcək
“İmişli”nin rəqibləri bəlli oldu
14 İyul 20:32
Azərbaycan futbolu

“İmişli”nin rəqibləri bəlli oldu

Hazırlıq çərçivəsində son yoxlama görüşü avqustun 8-də Bakıda baş tutacaq
“Qəbələ” yoxlama oyununda “Kəpəz”i məğlub etdi
14 İyul 20:17
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” yoxlama oyununda “Kəpəz”i məğlub etdi

“Qəbələ”nin qollarını Paulo Quimbila və Nuğay Rəşidov vurublar
Premyer Liqa klubu afrikalı futbolçunun transferindən imtina edib
14 İyul 17:32
Azərbaycan futbolu

Premyer Liqa klubu afrikalı futbolçunun transferindən imtina edib

Anqolalı müdafiəçinin zədəsi transferə son qoyub
2026/2027 mövsümü öncəsi qadın klubları ilə görüş keçirilib
14 İyul 17:11
Qadın futbolu

2026/2027 mövsümü öncəsi qadın klubları ilə görüş keçirilib

Tərəflərin rəyləri yeni mövsümün təşkili ilə bağlı qərarlarda nəzərə alınacaq

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir
12 İyul 03:47
DÇ-2026

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda onların rəqibləri Argentina - İsveçrə matçının qalibi olacaq
Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 21:22
Çimərlik voleybolu

Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

İbrahim Məmmədov və Muhəmməd Aslanlı üçüncü yer uğrunda Latviya təmsilçilərini məğlub ediblər
Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 22:24
Basketbol

Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

U-20 yığmamız meydan sahibinə 72:66 hesabı ilə qalib gəlib
“Neftçi” Sloveniyadakı sonuncu yoxlama oyununda uduzub
13 İyul 22:04
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” Sloveniyadakı sonuncu yoxlama oyununda uduzub - YENİLƏNİB

Qarşılaşma rəqibin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb