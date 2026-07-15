Dambrauskas: “İkinci hissə bizim üçün daha çox formal xarakter daşıdı”

“Sabah”ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas UEFA Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsində Uelsin TNS komandasına qarşı keçirdiyi hər iki oyunun nəticəsindən razı qalıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bunu litvalı mütəxəssis özü sözügedən oyundan sonra deyib.
“İlk oyunda 2:0 hesabı ilə qalib gəlmişdik. Bilirdik ki, rəqib daha açıq futbol oynamalı və daha çox risk etməli olacaq. Oyunun ilk dəqiqələri meydana və şəraitə uyğunlaşmaqla keçdi. Təxminən 15-20 dəqiqədən sonra oyuna tam daxil olduq. Ardınca qollar vurmağı bacardıq. Düşünürəm ki, bundan sonra ikinci hissə bizim üçün daha çox formal xarakter daşıdı. Rəqib də, demək olar ki, matçın bitməsini gözləyirdi. Bəzi futbolçularımız oyun təcrübəsi qazandılar. Hər iki oyunun yekun nəticəsini müsbət qiymətləndirirəm”, - məşqçi bildirib.
Litvalı çalışdırıcı II təsnifat mərhələsində qarşılaşacaqları rəqibi dəyərləndirib:
“İndi təhlükəsiz şəkildə Bakıya qayıtmalı və növbəti mərhələyə hazırlaşmağa başlamalıyıq. Çünki oyunlar çox sıx qrafiklə keçirilir. Artıq gələn çərşənbə axşamı ikinci təsnifat mərhələsində yeni rəqibə qarşı meydana çıxacağıq.
Növbəti mərhələdə Finlandiyanın KuPS komandası ilə qarşılaşacağıq. Açığı, indiyədək bütün diqqətimi TNS-lə oyunlara yönəltmişdim. Əlbəttə, KuPS-un hansı taktiki düzülüşdən istifadə etdiyinə və necə futbol oynadığına müəyyən qədər baxmışam, lakin rəqibi hələ detallı şəkildə təhlil etməmişik.
Bakıya qayıdan kimi onların oyunlarını analiz etməyə başlayacağıq. Əlimizdə bütün materiallar və lazım olan məlumatlar var. Qarşıdakı bir neçə gün ərzində çox çalışmalı və komandanı bu matça ən yaxşı şəkildə hazırlamalıyıq”.
“Sabah” qitənin ən mötəbər klub turnirinin ilk təsnifat mərhələsində TNS-i iki oyunun nəticəsinə əsasən 4:1 hesabı ilə üstələyərək növbəti raunda adlayıb.