13 İyul 2026
AZ

Elgiz Kərəmli “Mingəçevir” FK-nın təklifini geri çevirdi

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
13 İyul 2026 14:29
103
Elgiz Kərəmli “Mingəçevir” FK-nın təklifini geri çevirdi

“Şəfa” futbol klubunun sabiq baş məşqçisi Elgiz Kərəmli “Mingəçevir”in təklifini geri çevirib.

Gənc mütəxəssis danışıqların aparıldığını, lakin yekunda bu təklifi qəbul etmədiyini bildirib.

“Bəli, “Mingəçevir” mənə təklif gəlmişdi. Ortaq məxərəcə gələ bilmədik. Məsələ müqavilə ilə bağlı deyildi. Sadəcə, ümumi məsələlərdə razılaşmadıq. Buna görə də əməkdaşlıq baş tutmadı”, - deyə o sport24.az-a açıqlamasında bildirib.

Qeyd edək ki, Kərəmli daha öncə “İmişli”nin yeni baş məşqçisi Fərid Namazovun köməkçisi işləməkdən imtina edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Şahruddin Məhəmmədəliyev “Qarabağ”dan ayrılır
15:27
Azərbaycan futbolu

Şahruddin Məhəmmədəliyev “Qarabağ”dan ayrılır

O, ötən mövsüm “Qarabağ”ın heyətində altı oyun keçirib
TNS “Sabah”a qarşı cavab oyununda hesabı çevirəcəyinə inanır - İDMAN.BİZ-in İCMALI
15:12
Azərbaycan futbolu

TNS “Sabah”a qarşı cavab oyununda hesabı çevirəcəyinə inanır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Uels klubu öz meydanındakı uğurlu nəticələrə arxalanaraq iki top fərqini aradan qaldıracağına ümid edir
“Səbail” FK müdafiəsini Maudo Jarjue ilə gücləndirir
14:57
Azərbaycan futbolu

“Səbail” FK müdafiəsini Maudo Jarjue ilə gücləndirir

Maudo Jarjue ötən mövsüm Şimali Makedoniyanın “Struqa” klubunda çıxış edib
Fuad Bayramov karyerasını “Səbail” FK-da davam etdirəcək
14:52
Azərbaycan futbolu

Fuad Bayramov karyerasını “Səbail” FK-da davam etdirəcək - VİDEO

Oyunçunun müqaviləsinin müddəti hələlik açıqlanmayıb

“Qarabağ”dan ayrılan qapıçı: “Buna görə “Sabah”ı seçdim” - MÜSAHİBƏ + FOTO
14:45
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”dan ayrılan qapıçı: “Buna görə “Sabah”ı seçdim” - MÜSAHİBƏ + FOTO

Amin Ramazanov yeni klubu, keçmiş komandası və gələcək hədəfləri barədə danışıb
“Partizan”ın futbolçusu “Qarabağ”a keçir? - Saşa İliçdən AÇIQLAMA
14:14
Azərbaycan futbolu

“Partizan”ın futbolçusu “Qarabağ”a keçir? - Saşa İliçdən AÇIQLAMA

“Partizan”ın baş məşqçisi Nihad Mujakiçin transfer iddiasını təkzib etməyib

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir
12 İyul 03:47
DÇ-2026

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda onların rəqibləri Argentina - İsveçrə matçının qalibi olacaq
DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur
11 İyul 01:00
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Qalib komanda yarımfinalda Fransa ilə üz-üzə gələcək
“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi
10 İyul 23:16
Boks

“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gecənin xüsusi qonaqları sırasında dünya boksunun tanınmış simaları yer alır
Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 21:22
Çimərlik voleybolu

Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

İbrahim Məmmədov və Muhəmməd Aslanlı üçüncü yer uğrunda Latviya təmsilçilərini məğlub ediblər