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Elgiz Kərəmlinin “Mingəçevir”ə keçidi baş tutmadı

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
12 İyul 2026 17:21
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Elgiz Kərəmlinin “Mingəçevir”ə keçidi baş tutmadı

“Şəfa” futbol komandasını Azərbaycan Premyer Liqasına çıxaran baş məşqçi Elgiz Kərəmli karyerasını “Mingəçevir”də davam etdirməyəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bölgə klubu 34 yaşlı mütəxəssisə baş məşqçi vəzifəsini təklif edib.

Tərəflər arasında danışıqlar aparılsa da, maliyyə məsələlərində razılıq əldə olunmadığını yazan sportal.az , bu səbəbdən Kərəmlinin “Mingəçevir”ə təyinatının baş tutmadığını bildirir.

Elgiz Kərəmli 2025/2026 mövsümündə “Şəfa”nı Birinci Liqanın çempionu edib və komandanı Premyer Liqaya yüksəldib. Gənc mütəxəssis mövsüm başa çatdıqdan sonra Bakı klubu ilə yollarını ayırıb.

“Mingəçevir” isə Birinci Liqanı ikinci pillədə tamamlayaraq Premyer Liqaya vəsiqə uğrunda pley-offa çıxıb. Bölgə təmsilçisi həlledici görüşdə “Qəbələ”yə 0:2 hesabı ilə məğlub olub və elitaya yüksələ bilməyib.

İdman.Biz
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