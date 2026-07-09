9 İyul 2026
AZ

Baş məşqçi: “Elvin Cəfərquliyev komandaya qayıtdı”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
9 İyul 2026 23:30
55
Baş məşqçi: “Elvin Cəfərquliyev komandaya qayıtdı”

“Elvin Cəfərquliyev komandaya qayıtdı”.

İdman.Biz-in məlumatına görə, bu sözləri “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov mətbuat konfransında bildirib.

“Bəzi görüşlər oldu. Hər halda qanunlara hamımız əməl etməliyik. Lazım olanda sərt reaksiyalar verməliyik. Onunla görüşlərimiz oldu və komandaya qayıtdı”, - o deyib.

UEFA Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsinin ilk oyununda “Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub edib – 3:0.

Xatırladaq ki, cavab görüşü iyulun 17-də baş tutacaq.

@idman.biz Qurban Qurbanov:"Elvin Cəfərquliyev əsas komandaya qayıtdı" #qarabagfk #elvinceferquliyev #qurbanqurbanov #avropaliqası ♬ оригинальный звук - Idman və Biz
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Əli Bəşirovun gələcəyi necə olacaq? - Qurban Qurbanovun İDMAN.BİZ-ə cavabı
23:11
Azərbaycan futbolu

Əli Bəşirovun gələcəyi necə olacaq? - Qurban Qurbanovun İDMAN.BİZ-ə cavabı

Baş məşqçi Bəşirova faydalı bir təklif gələrsə, klub olaraq mane olmayacaqlarını deyib
Qurban Qurbanov: “Qarşımızda yaxşı müdafiə olunan komanda var idi”
22:41
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov: “Qarşımızda yaxşı müdafiə olunan komanda var idi”

Komandaların cavab görüşü bir həftədən sonra İslandiyada olacaq
Kərim Rossi “Qəbələ”yə keçib
21:59
Azərbaycan futbolu

Kərim Rossi “Qəbələ”yə keçib

Kərim Rossi ötən mövsümü “Şamaxı”nın heyətində keçirib
“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi
21:54
Futbol

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutub
“Kəpəz” Olavale Onanuqa ilə yollarını ayırıb
21:40
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz” Olavale Onanuqa ilə yollarını ayırıb

Yarımmüdafiəçi ötən mövsüm ölkə çempionatı və kubokunda ümumilikdə 30 oyun keçirib
“Şamaxı” “Qəbələ”nin oyunçusunu transfer edib
21:16
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” “Qəbələ”nin oyunçusunu transfer edib

Yarımmüdafiəçi ilə ikiillik müqavilə imzalanıb

Ən çox oxunanlar

“Sabah”dan Çempionlar Liqasında tarixi qələbə
7 İyul 21:54
Futbol

“Sabah”dan Çempionlar Liqasında tarixi qələbə - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşmanın baş hakimi polşalı Patrik Qriskieviçdir
Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi
8 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilib
DÇ-2026: Argentinə Misirlə matçda geridönüş edərək mərhələni adlayır
7 İyul 22:07
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentinə Misirlə matçda geridönüş edərək mərhələni adlayır - YENİLƏNİB + VİDEO

Argentinalılar Kolumbiya - İsveçrə matçının qalibi ilə oynayacaqlar
Fran Qarsiya “Betis”ə keçib
8 İyul 23:49
Futbol

Fran Qarsiya “Betis”ə keçib - YENİLƏNİB + FOTO

Qarsiyanın "Betis"lə müqaviləsi 2030-cu ilə qədərdir