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Əli Bəşirovun gələcəyi necə olacaq? - Qurban Qurbanovun İDMAN.BİZ-ə cavabı

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
9 İyul 2026 23:11
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Əli Bəşirovun gələcəyi necə olacaq? - Qurban Qurbanovun İDMAN.BİZ-ə cavabı

“Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov “Vestri” ilə oyundan sonra keçirilən mətbuat konfaransında İdman.Biz-in cavab görüşü və gənc futbolçu Əli Bəşirovun gələcəyi ilə bağlı suallarına cavab verib.

“İlk oyunda çox diqqətli olmalıyıq. Bəzi futbolçuların hazırlığını nəzərə almalıyıq. Onları həddindən artıq yükləməli deyilik. Rotasiyalar etməliyik. Amma cavab oyununda hansı rotasiyaları edəcəyimizi deyə bilməyəcəyəm. Qarşıda hələ 5 hazırlıq günümüz var. Futbolçuların hazırlığına baxacağıq ki, orada hansısa bir oyunçu ilə problem olmasın”, - baş məşqçi deyib.

UEFA Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsinin ilk oyununda “Qarabağ” Bakıda İslandiyanın “Vestri” klubunu 3:0 hesabı ilə məğlub edib. Komandaların cavab görüşü bir həftədən sonra İslandiyada olacaq.

“O ki, qaldı Əli Bəşirova, ilk hazırlıq günündən bizimlədir. Maksimum çalışacağıq ki, tam kollektivin içində olsun. Çox qabiliyyətli, bacarıqlı futbolçudur. İstedadı var. Onu indidən maksimum bu atmosferə alışdırmağa çalışırıq. Atmosferi hiss etmək, həm tapşırıqları, həm tələbləri görmək onun üçün böyük təcrübə olacaq.

Əgər ona yaxşı bir klubdan onun üçün faydalı bir təklif gələrsə, biz klub olaraq mane olmayacağıq. Bəlkə də burada qalmağı daha xeyirli olacaq. Gəncdir, onun gələcəyi üçün ən yaxşı nədirsə, biz onu etmək bizim borcumuzdur.

O, fərqli uşaqdır. Fərqli, özünəməxsus xasiyyəti var”, - Qurbanov əlavə edib.

Leyla Eminova
İdman.Biz
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