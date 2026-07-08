Səfərbərlik Xidməti Azərbaycan millisinin futbolçusuna niyə kömək etmək istəmir? – İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ + VİDEO

Avropada Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin oyunları davam edir. Bu gün qarşılaşmalardan birində Albaniyanın “Eqnatiya” klubunun heyətində Moldova təmsilçisi “Petrokub”a qarşı Azərbaycan millisinin müdafiəçisi Zamiq Əliyev də meydanda ola bilərdi. Lakin təəssüf ki, azərbaycanlı futbolçu özündən asılı olmayan səbəblərə görə bu görüşdə dəqiq oynamayacaq və onun karyerası ciddi təhlükə ilə üz-üzə qalıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, ötən mövsüm başa çatdıqdan sonra futbolçu vətənə qayıdıb. Lakin indi o, Azərbaycanı tərk edə bilmir.
Buna səbəb Dövlət Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış Xidməti tərəfindən ölkədən çıxışına qoyulan məhdudiyyətdir. Əliyev iyunun əvvəlində klubunun mövsümöncəsi hazırlıq toplanışına yollanmağa cəhd etsə də, hava limanında onun ölkədən çıxmasına icazə verilməyib.
Futbolçu yerli KİV-ə açıqlamasında bildirib ki, qadağa səbəbindən komandaya qoşula bilmir:
“Dövlət Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış Xidməti mənə heç bir güzəşt etmir. Deyirlər ki, hərbi xidmət keçməliyəm. Qadağanı aradan qaldırmırlar, buna görə də kluba qoşula bilmirəm. Artıq iki ildir Albaniya klubunda çıxış edirəm, üç titul qazanmışam. Çempionlar Liqasında və Konfrans Liqasında oynamışam. Nə AFFA-nın, nə də nazirliyin məktubunu qəbul edirlər. Deyirlər ki, orduya getməliyəm. Əvvəllər heç ağlıma da gəlməzdi ki, belə problemlə üzləşə bilərəm. Klub artıq məni cərimələyib, indi isə müqaviləmə xitam veriləcək”.
Şübhəsiz ki, hərbi xidmət məsələləri qanunvericiliklə tənzimlənir. Lakin aydındır ki, bu halda söhbət nə öhdəliklərdən yayınmaq cəhdindən, nə də dövlətin nəzarətindən yayınan bir şəxsdən gedir.
Zamiq Əliyev peşəkar fəaliyyətini davam etdirən futbolçudur, Azərbaycan millisinin üzvüdür, xarici klubla qüvvədə olan müqaviləyə malikdir və ölkəsini beynəlxalq arenada təmsil edir. Üstəlik, son iki mövsümdə o, sadəcə legioner statusu daşımayıb. Əliyev “Eqnatiya”nın heyətində çıxış edib, titullar qazanıb, Çempionlar Liqasında və Konfrans Liqasında oynayıb. Xaricdə sabit şəkildə çıxış edən azərbaycanlı futbolçuların sayının onsuz da çox az olduğu Azərbaycan futbolunda belə hər bir nümunə xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Bu fonda Xidmət rəhbərliyinin bu yaxınlarda verdiyi açıqlama xüsusilə diqqət çəkir. Dövlət Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış Xidmətinin rəisi, general-mayor Mürsəl İbrahimov xaricdə təhsil alan Azərbaycan vətəndaşları barədə danışarkən bildirib ki, möhlətin verilməsi qanunvericiliklə tənzimlənir. O vurğulayıb ki, müəyyən edilmiş tələblərə əməl olunduğu, apostillə təsdiq edilmiş sənədlər vaxtında təqdim edildiyi, onların Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək notariat qaydasında təsdiqləndiyi halda, belə vətəndaşların müraciətlərinə qanunvericiliyə uyğun baxılır.
Əlbəttə, söhbət bu halda xaricdə təhsil alan tələbələrdən gedir. Amma yanaşmanın məntiqi Zamiq Əliyevin vəziyyətində də vacibdir: dövlət qurumları obyektiv səbəblərdən ölkə xaricində olan vətəndaşların fərdi vəziyyətlərini nəzərdən keçirə bilir və keçirməlidir. Xüsusilə də söhbət Azərbaycanı peşəkar futbolda və beynəlxalq turnirlərdə təmsil edən idmançıdan gedirsə.
Buna görə də təbii sual yaranır: Azərbaycan millisinin futbolçusu ilə bağlı dövlətin tələblərini pozmadan onun karyerasını davam etdirməsinə imkan verəcək qanuni və balanslaşdırılmış mexanizm niyə tapılmır? Niyə gizlənməyən, qüvvədə olan müqaviləsi olan, AFFA-nın, klubunun və dövlət qurumlarının nəzarətində olan bir futbolçu peşəkar gələcəyinin təhlükə altına düşdüyü vəziyyətlə üzləşməlidir?
Üstəlik, Əliyevin problemi təkcə bir futbolçunun şəxsi hekayəsi deyil. Bu, Azərbaycan futbolu üçün ciddi problemlər yarada biləcək siqnaldır. Avropa klubları onsuz da Azərbaycan futbolçularına böyük maraq göstərmirlər. Futbolçularımız xaricdə möhkəmlənmək şansını nadir hallarda əldə edirlər və hər uğurlu nümunə gələcək nəsillər üçün stimul olmalıdır. Bundan əlavə, “Eqnatiya” demək olar ki, Zamiqlə bağlı vəziyyətə görə müvafiq instansiyalara iddia qaldıracaq. Bu da Azərbaycan futbolunun nüfuzuna ciddi zərbə vuracaq.
Əgər xarici klublar görsələr ki, Azərbaycan futbolçusu istənilən anda ölkədən çıxa bilməmək və komandaya qoşula bilməmək problemi ilə üzləşə bilər, bu, istər-istəməz onların azərbaycanlı oyunçulara münasibətinə təsir edəcək. İstənilən klub üçün müqavilə təkcə idman deyil, həm də təşkilati riskdir. Əgər bu risk Azərbaycan futbolçuları ilə əlaqələndirilərsə, gələcəkdə Avropa klubları onları transfer etməyə daha ehtiyatla yanaşa bilərlər.
Nəticədə zərər çəkən təkcə Əliyev olmayacaq. Bütün Azərbaycan futbol bazarının nüfuzu zərər görə bilər. Beynəlxalq təcrübəyə malik futbolçulara ehtiyacı olan milli komanda zərər çəkəcək. Avropaya yollanmaq və daha rəqabətli mühitdə inkişaf etmək arzusunda olan gənc futbolçular zərər çəkəcəklər.
25 yaşında olan futbolçu karyerasının inkişafı baxımından ən vacib dövrdədir. Məhz indi oynamalı, inkişaf etməli, əsas heyətdə yer uğrunda mübarizə aparmalı, səviyyəsini yüksəltməli və milli komandaya fayda verməlidir. Müqaviləsinin ləğv edilməsi, hazırlıq toplanışını buraxması, klubla münaqişə və mümkün hüquqi nəticələr onu illərlə geriyə sala bilər.
Məhz buna görə də bu vəziyyətdə düzgün, qanuni və konstruktiv həll yolunun tapılması son dərəcə vacibdir. Heç kim hərbi xidmətin əhəmiyyətini və qanunvericiliyə əməl edilməsinin vacibliyini şübhə altına almır. Amma eyni zamanda başa düşmək lazımdır ki, xaricdə çıxış edən və Azərbaycanı təmsil edən peşəkar idmançı da ölkənin imicinə xidmət edir - futbol meydanında, avrokuboklarda və milli komandanın heyətində.
Elə buna görə də ümid etmək istərdik ki, Dövlət Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış Xidməti, AFFA və digər məsul qurumlar bu vəziyyətdən çıxış yolu tapa biləcəklər. Bu gün Zamiq Əliyevə kömək etmək təkcə bir futbolçunun karyerasını deyil, həm də bütövlükdə Azərbaycan futbolunun, deməli, ölkənin maraqlarını qorumaq deməkdir.