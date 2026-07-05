“Pafos” Murad Məmmədov barədə: “Yeni bir ulduz doğulur” - FOTO

Kiprin “Pafos” klubu yeni transferi Murad Məmmədov barədə sosial şəbəkədə təqdimat xarakterli maraqlı paylaşım edib.
İdman.Biz bildirir ki, paylaşım “MURAD MƏMMƏDOV – Yeni Bir Ulduz Doğulur” adlanır.
“İlk andan etibarən seçilən futbolçular var. Murad Məmmədov da bu kateqoriyaya aid görünür.
Gənc azərbaycanlı vinger hər bir azarkeşi həyəcanlandıran bütün xüsusiyyətlərə malikdir: partlayıcı sürət, yüksək texniki hazırlıq, təkbətəkdə özünəinam və fərq yarada bilən yaradıcılıq. O, təşəbbüs göstərməkdən və tribunaları coşdurmaqdan çəkinməyən futbolçudur.
Pafos FC böyük potensiala malik gənc oyunçulara sərmayə qoymağa davam edir və hamımız ümid edirik ki, mavi forma onun böyük istedadını üzə çıxarmaq və möhtəşəm Avropa karyerasına başlamaq üçün ideal tramplin olacaq.
Pafos azarkeşləri onu tamaşa, qollar və assistlərlə görmək üçün səbirsizlənirlər, komandamızla öz gözəl anlarını yazmasını gözləyirlər.
Uğurlar, Murad!
Arzu edirik ki, Pafos böyük karyeranın başlanğıcı olsun. Pafos FC ailəsinə xoş gəlmisən!”, - klubun paylaşımında deyilir.
Qeyd edək ki, paylaşım üç – Azərbaycan, yunan və ingilis dillərində edilib.
“Pafos” ötən ay 20 yaşlı futbolçu ilə 4 illik müqavilə imzalayıb.
“Neftçi”nin yetirməsi olan Məmmədov Azərbaycan U-21 millisinin üzvüdür.