“Qarabağ”ın növbəti hədəfi Cəbrail Makreçkisdir?

“Qarabağ”ın heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirməyə yaxın olduğu iddia olunur.
İdman.Biz idmanxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi Macarıstanın “Ferentsvaroş” klubunun cinah müdafiəçisi Cəbrail Makreçkisin transferi ilə bağlı razılıq əldə edib.
İddiaya əsasən, 26 yaşlı futbolçu artıq Bakıya gəlib. Onun tibbi müayinədən keçdikdən sonra “Qarabağ”la müqavilə imzalayacağı bildirilir.
Makreçkis 2023-cü ilin yayından “Ferentsvaroş”un formasını geyinib. O, bu müddətdə komanda ilə iki Macarıstan çempionluğu və bir ölkə kuboku qazanıb, həmçinin UEFA Avropa Liqası və UEFA Konfrans Liqasında çıxış edib.
Latviyalı futbolçu ötən mövsüm bütün turnirlərdə 38 oyunda iştirak edib, iki qol vurub və altı məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Cəbrail Makreçkis Latviya U-19 millisində də 7 oyun keçirib. Onun “Ferentsvaroş”la müqaviləsinin bu yay başa çatdığı qeyd olunur.