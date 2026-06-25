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“Zirə”nin sabiq futbolçusu “Araz-Naxçıvan”da

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
25 İyun 2026 11:08
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“Zirə”nin sabiq futbolçusu “Araz-Naxçıvan”da

“Araz-Naxçıvan” klubu növbəti futbolçu transferini reallaşdırıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvan təmsilçisi məlumat yayıb.

Rövlan Muradov yeni mövsümdə komandanın formasını geyinəcək. Yarımmüdafiəçi ilə klub arasında anlaşmanın müddəti 1 ildir.

“Qəbələ” klubunun yetirməsi olan futbolçu müxtəlif illərdə Çexiya “Slaviya”sının B, “Qarabağ”ın U-19, “Qəbələ”, “Sumqayıt” və “Zirə” komandalarının formasını geyinib. Futbolçu Azərbaycanın U-19 və U-21 millilərinin də heyətində çıxış edib.

Qeyd edək ki, “Araz-Naxçıvan” buna qədər Tərlan Əhmədli, Ömər Buludov, Slavik Alxasov, İbrahim Piriyev, Ülvi İsgəndərov, Rəşad Həsənov, Alberto Qarsia Fernandes, Alexandro Herrera və Luka Dumançiçlə yeni müqavilə imzalayıb.

İdman.Biz
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