“Araz-Naxçıvan” ispaniyalı yarımmüdafiəçi transfer edib

“Araz-Naxçıvan” futbol klubu ispaniyalı futbolçu Alberto Qarsiya Fernandeslə anlaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Yarımmüdafiəçi ilə bir illik müqavilə imzalanıb.
İspaniyanın “Real” klubunun yetirməsi olan 26 yaşlı futbolçu müxtəlif illərdə vətənində “Kastilya”, “Fuenlabrada”, UKAM, “Sabadel”, “Rayo Maxadaonda”, eləcə də Kiprin “Omoniya” və “Akritas Xloraka” klublarının formasını geyinib.
A.Fernandes 2017-ci ildə İspaniyanın U-19 millisinin heyətində bir oyunda meydana çıxıb.
Qeyd edək ki, “Araz-Naxçıvan” buna qədər Tərlan Əhmədli, Ömər Buludov, Slavik Alxasov, İbrahim Piriyev, Ülvi İsgəndərov, Rəşad Həsənov və Luka Dumançiçlə yeni müqavilə imzalayıb.