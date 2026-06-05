“Şamaxı” növbəti futbolçusu ilə ayrılıb

“Şamaxı” futbol klubunda daha bir ayrılıq gerçəkləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bölgə təmsilçisi Ravil Qafarov ilə vidalaşıb. Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Futbolçunun müddəti başa çatan müqaviləsi uzadılmayıb.
Qeyd edək ki, "Şamaxı" son 10 gündə Bilal İsmayılov, Rüfət Abbasov, Kərim Rossi, Emil Süleymanov, Ramiz Muradov, Davud Mənsumov, Abdulla Rzayev, Səlim Həşimov, Rodriqo Fernandes, Andrey Tirkoveanu, Arsen Ağcabəyov, Rafael Məhərrəmli, Vladislav Veremeyev, Nihat Mehralıyev və Sezar Enrike ilə də vidalaşmışdı.