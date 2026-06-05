Premyer Liqaya yüksələn komandanın yeni baş məşqçisi açıqlanıb

Mövsümün sonunda Premyer Liqaya vəsiqə qazanan “Şəfa” komandasının yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Şəfa” Futbol Klubu məlumat yayıb.
Bildirilir ki, Zaur Həşimov bu posta təyin olunub. Danışıqlar prosesi başa çatdıqdan sonra klub prezidenti Kənan Sadıqlının iştirakı ilə 44 yaşlı mütəxəssislə görüş keçirilib və 3 illik müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, Zaur Həşimov “Şəfa” klubuna yad sima deyil. O, futbolçu kimi bu komandanın formasını geyinib və 2000/2001-ci illər mövsümündə Azərbaycan Kubokunun qalibi olub.
Mütəxəssis “Qəbələ” və “Zirə” klublarında məşqçi kimi çalışıb. Eyni zamanda Bakı təmsilçisinin baş məşqçisi vəzifəsində fəaliyyət göstərib. Həmçinin Azərbaycanın U-18 milli komandasına rəhbərlik edib.