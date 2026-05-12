Almaniya klubu “Sabah”dan Timoteuş Puxaç üçün iki milyon tələb edir

12 May 2026 13:33
“Sabah” çempionluqda önəmli pay sahibi olan sol cinah müdafiəçisi Timoteuş Puxaçı birdəfəlik transfer etmək istəyir.

İdman.Biz Almaniya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Misli Premyer Liqasında cari mövsümün qalibi bunun üçün 27 yaşlı oyunçunun müqavilə ilə məxsus olduğu “Holştayn Kil”lə danışıq aparır.

Polşa millisinin üzvünün “Sabah”la icarə müddəti 30 iyunda başa çatacaq. Növbəti mövsüm Çempionlar Liqasında mübarizə aparacaq təmsilçimiz Puxaçın transferi üçün qarşı tərəfə 1 milyon avro ödəməlidir. Ötən il transfer qiyməti 2 milyon avro (4 milyon AZN) olan futbolçu indi 1 milyonla (2 milyon AZN) qiymətləndirilir.

Buna rəğmən, “Sabah” rəhbərliyi məbləğdə bir qədər də endirimə çalışır. Futbolçunun özü ilə hərtərəfli anlaşma əldə olunub. “Holştayn Kil”lə də ortaq məxrəcə gəlinməsi və yayda transferin reallaşması gözlənilir.

Qeyd edək ki, Timoteuş Puxaç cari mövsüm Azərbaycan Premyer Liqasında 12 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

İdman.Biz
