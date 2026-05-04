“Sabah” U-16 “Neftçi”ni məğlub edərək çempion oldu

AFFA-nın təşkilatçılığı ilə keçirilən aşağı yaş qrupları üzrə liqalarda növbəti oyunlar keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Sabah”ın U-16 komandası “Neftçi”ni 2:0 hesabı ilə məğlub edib.
Asif Mirilinin baş məşqçisi olduğu komanda bu qələbə ilə mövsümün sonuna üç tur qalmış çempionluğunu rəsmiləşdirib.
U-9 Liqası
“Sabah” - “Təhsil” +:-
U-10 Liqası
“Sabah” - “Xan” +:-
U-11 Liqası
“Sabah” - “Lamasya” +:-
U-12 Liqası
“Sabah” - “Neftçi” -:+
U-13 Liqası, yarımfinal
“Sabah” - “Neftçi” 1:3
U-14 Liqası, 1/4 final (ilk oyun)
“Sumqayıt” - “Sabah” 0:4
Qollar: Yusif Ağayev (2), Ayxan Əliyev, İbrahim Sədiyev.
U-15 Liqası
“Sabah” - “Neftçi” 1:0
Qol: Əli Hacıyev.
U-16 Liqası
“Sabah” - “Neftçi” 2:0
Qollar: Ruslan Əbilov, Ayxan İbadov.
U-17 Liqası
“Zirə” - “Sabah” 1:2
Qol: Elgün Duraxanov (2).
Gənclər Liqası (U-19)
“Turan Tovuz” - “Sabah” 0:1
Qol: Ümid Səlimov.