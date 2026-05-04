4 May 2026
“Sabah” U-16 “Neftçi”ni məğlub edərək çempion oldu

4 May 2026 13:49
AFFA-nın təşkilatçılığı ilə keçirilən aşağı yaş qrupları üzrə liqalarda növbəti oyunlar keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Sabah”ın U-16 komandası “Neftçi”ni 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

Asif Mirilinin baş məşqçisi olduğu komanda bu qələbə ilə mövsümün sonuna üç tur qalmış çempionluğunu rəsmiləşdirib.

U-9 Liqası

“Sabah” - “Təhsil” +:-

U-10 Liqası

“Sabah” - “Xan” +:-

U-11 Liqası

“Sabah” - “Lamasya” +:-

U-12 Liqası

“Sabah” - “Neftçi” -:+

U-13 Liqası, yarımfinal

“Sabah” - “Neftçi” 1:3

U-14 Liqası, 1/4 final (ilk oyun)

“Sumqayıt” - “Sabah” 0:4

Qollar: Yusif Ağayev (2), Ayxan Əliyev, İbrahim Sədiyev.

U-15 Liqası

“Sabah” - “Neftçi” 1:0

Qol: Əli Hacıyev.

U-16 Liqası

“Sabah” - “Neftçi” 2:0

Qollar: Ruslan Əbilov, Ayxan İbadov.

U-17 Liqası

“Zirə” - “Sabah” 1:2

Qol: Elgün Duraxanov (2).

Gənclər Liqası (U-19)

“Turan Tovuz” - “Sabah” 0:1

Qol: Ümid Səlimov.

