Birinci Liqada 25-ci turun oyun proqramı açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bütün görüşlər saat 16:00-da start götürəcək.
5 may (çərşənbə axşamı)
“Şahdağ Qusar” - “Mingəçevir”
Hakimlər: Vüqar Həsənli, Asif Abdullayev, Safalı Ağayev, Niyaz Əhmədov
Hakim-inspektor: Anar Salmanov
AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov
Şamaxı OİK stadionu
6 may (çərşənbə)
“Şimal” - MOİK
Hakimlər: Mahmud Bağırzadə, Zakir Şükürzadə, Məmmədəli Kərimov, Səbuhi Bayramov
Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev
AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev
Şamaxı OİK stadionu
“Difai” - “Şəfa”
Hakimlər: İslam Məmmədov, Rəşad Quliyev, Elman Kərimov, Rövşən Rəcəbov
Hakim-inspektor: Munis Abdullayev
AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov
Buzovna qəsəbə stadionu
“Zaqatala” - “Səbail”
Hakimlər: Kamran Əliyev, Mirnihad Seyidov, Anar Bədəlov, Namiq Bəkirov
Hakim-inspektor: Rövşən Əhmədov
AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev
Zaqatala OİK stadionu
7 may (cümə axşamı)
“Cəbrayıl” - “Baku Sportinq”
Hakimlər: Ruslan Quliyev, Səbuhi Əmrahov, Səbuhi Soltanov, Elçin Abdullayev
Hakim-inspektor: Babək Quliyev
AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov
Şamaxı OİK stadionu