4 May 2026
AZ

Birinci Liqada 25-ci turun oyun proqramı açıqlanıb

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
4 May 2026 12:48
97
Birinci Liqada 25-ci turun oyun proqramı açıqlanıb

Birinci Liqada 25-ci turun oyun proqramı açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bütün görüşlər saat 16:00-da start götürəcək.

5 may (çərşənbə axşamı)
“Şahdağ Qusar” - “Mingəçevir”
Hakimlər: Vüqar Həsənli, Asif Abdullayev, Safalı Ağayev, Niyaz Əhmədov
Hakim-inspektor: Anar Salmanov
AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov
Şamaxı OİK stadionu

6 may (çərşənbə)
“Şimal” - MOİK
Hakimlər: Mahmud Bağırzadə, Zakir Şükürzadə, Məmmədəli Kərimov, Səbuhi Bayramov
Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev
AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev
Şamaxı OİK stadionu

“Difai” - “Şəfa”
Hakimlər: İslam Məmmədov, Rəşad Quliyev, Elman Kərimov, Rövşən Rəcəbov
Hakim-inspektor: Munis Abdullayev
AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov
Buzovna qəsəbə stadionu

“Zaqatala” - “Səbail”
Hakimlər: Kamran Əliyev, Mirnihad Seyidov, Anar Bədəlov, Namiq Bəkirov
Hakim-inspektor: Rövşən Əhmədov
AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev
Zaqatala OİK stadionu

7 may (cümə axşamı)
“Cəbrayıl” - “Baku Sportinq”
Hakimlər: Ruslan Quliyev, Səbuhi Əmrahov, Səbuhi Soltanov, Elçin Abdullayev
Hakim-inspektor: Babək Quliyev
AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov
Şamaxı OİK stadionu

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan millisinin sabiq üzvünün toyu oldu - FOTO/VİDEO
11:46
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan millisinin sabiq üzvünün toyu oldu - FOTO/VİDEO

Elvin Yunuszadə futbol karyerası ərzində “Neftçi”, “Qarabağ” və “Sabah” klublarında da çıxış edib
“İmişli” portuqaliyalı məşqçini yola salır
10:27
Azərbaycan futbolu

“İmişli” portuqaliyalı məşqçini yola salır

Yeni baş məşqçi də əcnəbi olacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Turan Tovuz” ilə üz-üzə
09:22
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Turan Tovuz” ilə üz-üzə

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Valdas Dambrauskas: “Komanda tarix yazmaq niyyəti ilə meydana çıxacaq”
3 May 22:51
Futbol

Valdas Dambrauskas: “Komanda tarix yazmaq niyyəti ilə meydana çıxacaq”

“Sabah”ın baş məşqçisi tarixi uğuru və gələcək hədəfləri şərh edib
Ayxan Abbasov: “Mövsümü maksimum şəkildə yaxşı bitirməyə çalışacağıq”
3 May 22:25
Futbol

Ayxan Abbasov: “Mövsümü maksimum şəkildə yaxşı bitirməyə çalışacağıq”

“Şamaxı”nın baş məşqçisi məğlubiyyəti şərh edib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər