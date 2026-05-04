4 May 2026
“Sabah”ın almaniyalı hücumçusu: “Çempionluğu təkcə “Qarabağ”la izah etmək olmaz” - MÜSAHİBƏ

4 May 2026 13:18
“Növbəti mövsüm avqust ayında başlayacaq. Komandalarda çox dəyişikliklər ola bilər”.

Bunu ”Sabah”ın almaniyalı hücumçusu Coy Lens Mikels sport24.az-a müsahibəsində deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik.

– Qarşıda avrokubok matçları var. Gözləntiləriniz necədir?

– Avropa səhnəsində çıxış etmək çətindir. Ən kiçik səhv belə bağışlanmır. Keçən illərlə müqayisədə, bu il avrokuboklarda daha təcrübəli komanda kimi çıxış edəcəyik.

– Çempionluqda həlledici məqam nə oldu? Yəqin ki, “Qarabağ” üzərində qələbələr komandaya xüsusi inam verdi...

– Çempionluğumuzu yalnız “Qarabağ” üzərindəki qələbələrlə əlaqələndirmək olmaz. Mövsüm ərzində daha çox öz oyunumuza fokuslanmışıq. Bunun xüsusi bir məqamı yoxdur.

– Növbəti mövsümün daha gərgin keçəcəyini gözləyirsiniz?

– Növbəti mövsüm avqust ayında başlayacaq. Komandalarda çox dəyişikliklər ola bilər. İndidən bu barədə danışmaq tezdir.

– Yayda müqaviləniz başa çatır. Məlumatlara görə, daha uzun müddətli müqavilə imzalamaq niyyətindəsiniz...

– Ümid edirəm ki, belə olacaq. Amma sanki müqavilənin şərtlərini məndən daha yaxşı bilirsiniz (gülür).

– Kubokda rəqib “Zirə”dir. “Qızıl dubl” etməyi bacaracaqsınız?

– Kuboku 100 faiz qazanacağımızı deyə bilmərəm. Amma bir şeyi dəqiq bilirəm ki, Mikelslərdən biri Azərbaycan Kubokunu qazanacaq (gülür).

