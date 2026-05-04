4 May 2026
Umarəli Rəhmonəliyev: “Hələ ÇL təcrübəm olmayıb” - MÜSAHİBƏ

4 May 2026 14:53
“Bu klubda oynamaq və onun bir hissəsi olmaq mənim üçün böyük şərəfdir”.

Bunu “Sabah”ın yarımmüdafiəçisi Umarəli Rəhmonəliyev sport24.az-a müsahibəsində deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik.

- “Sabah”ın ilk çempionluğu haqqında nə deyə bilərsiniz?

- Bu uğur münasibətilə klubumuzu və azarkeşləri təbrik edirik. Bu klubda oynamaq və onun bir hissəsi olmaq mənim üçün böyük şərəfdir. “Neftçi”nin 2021-ci ildə çempion olduğu ili nəzərə almasaq, 11 il Azərbaycan çempionatında “Qarabağ” dominantlıq etdi. Biz özümüzü yaxşı hiss edirik. Biz bu uğura layiq idik.

- Bu, ilk çempionluğunuzdur?

- “Rubin”lə (1-ci Liqa) FNL-də qalib gəlməkdən başqa, bəli. Elitada qalib olmamışam.

- Özbəkistandan sizə çoxlu zənglər olub?

- Bəli, hamı bizi təbrik edir. Hətta, keçmiş məşqçilərim və komanda yoldaşlarım belə. Həmişəki kimi, ailə dostlar və ailə üzvlərim də kənarda qalmadılar.

- Qarşıdan kubokun finalı gəlir. Siz nə düşünürsünüz?

- Buna görə də biz Premyer Liqanın qələbəsini o qədər də qeyd etmirik (gülür), çünki qarşıda daha bir final var. Hazırlamalıyıq. O zaman bizim üçün mövsüm bitəcək.

- Qarşıda Çempionlar Liqası matçları var. Həyəcanlısınız?

- Mən heç vaxt Çempionlar Liqasında oynamamışam. Bu turnirdə, hətta seçmə mərhələdə oynamaq mənim üçün böyük şərəf olardı. Yaxşı komandamız, məşqçilər korpusumuz və atmosferimiz var. Biz orada da nəticə əldə etməliyik. Vaxtından əvvəl çox danışmaq istəmirəm, amma biz öz fikirlərimizi meydanda deməliyik.

