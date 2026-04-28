“Qəbələ”nin futbolçusu əlbəyaxa dava etdi, komandadan qovuldu

“Qəbələ”nin futbolçusu Turan Manafov “Qəbələ”nin əsas komandasından uzaqlaşdırılıb.
İdman.Biz sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb onun baş məşqçi Kaxaber Sxadadze ilə əlbəyaxa dava etməsi səbəb olub.
Belə ki, məşqlərin birində gürcüstanlı məşqçi futbolçuya tapşırıqlar verib. T.Manafov isə bu tapşırıqları yerinə yetirə bilməyib. Nəticədə Sxadadze onu təhqir edib.
Bu isə tərəflər arasında əlbəyaxa davaya gətirib çıxarıb. Daha sonra digər futbolçular aranı sakitləşdirib.
Qeyd edək ki, T.Manafov müqavilə ilə “Stellenboş”a məxsusdur. 27 yaşlı müdafiəçi ötən ilin yayında Cənubi Afrika Respublikasının (CAR) klubu ilə 3 illik kontrakt bağlayıb.
Bu anlaşma 2028-ci ilin iyununa qədər qüvvədədir. U-21 yığmamızın sabiq üzvünun “Qəbələ“ ilə icarə sövdələşməsi iyunadək nəzərdə tutulub.
8000 dollar maaş qarşılığında “qırmızı-qaralar“ın təklifini qəbul edən Turan sonuncu dəfə martın 21-də meydana çıxıb. O, həmin gün Premyer Liqanın 25-ci turu çərçivəsində “Turan Tovuz“la keçirilən səfər matçının 67-ci dəqiqədə Nuğay Rəşidovun əvəzinə yaşıl sahəyə ayaq basıb. Axır dörd turda isə onun adı iştirak ərizəsinə salınmayıb.