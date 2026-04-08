AZ

“Səbail” apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşır

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
8 Aprel 2026 17:31
112
“Səbail” klubu komandanın baş məşqçisi Adil Şükürovun cəzalandırılması ilə bağlı apellyasiya şikayəti verə bilər.

“Dənizçilər”in icraçı direktoru Firuz Abdulla report.az-a qərarın klubdaxili iclasdan sonra veriləcəyini bildirib.

“Gələn həftə bu məsələ ilə bağlı yığıncaq keçirəcəyik. Öz aramızda müzakirə etməliyik. Daha sonra AFFA İntizam Komitəsinin qərarından Apellyasiya Arbitraj Tribunalına şikayət edib-etməyəcəyimiz bilinəcək. İndidən bir söz demək çətindir”, - deyə o söyləyib.

Qeyd edək ki, “Səbail”in baş məşqçisi Adil Şükürov Azərbaycan Birinci Liqasının 20-ci turunda, “Baku Sportinq”lə oyunda hakimləri təhqir etməsi səbəbindən AFFA İntizam Komitəsi tərəfindən dörd oyunluq cəzalandırılıb. Bu hərəkətə görə klub 3000 manat cərimələnib.

Bundan əlavə, komandanın azarkeşlərinin də referilərin ünvanına kütləvi şəkildə təhqiramiz ifadələr səsləndirdiyi bildirilib ki, bu səbəbdən “Səbail” daha 1500 manat cərimə olunub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Sumqayıt”ın braziliyalı futbolçusu “Qəbələ” ilə oyuna kimi hazır olacaq
16:57
Azərbaycan futbolu

“Sumqayıt”ın braziliyalı futbolçusu “Qəbələ” ilə oyuna kimi hazır olacaq

“Sumqayıt” 26-cı turdan sonra 32 xalla yeddinci pillədə qərarlaşıb
“Sabah”ın forvardı: “Qələbəyə layiq idik”
16:30
Futbol

“Sabah”ın forvardı: “Qələbəyə layiq idik”

Coy-Lens Mikels bildirib ki, rəqibimiz yaxşı futbol oynadı
“Qarabağ”da baxışda olan nigeriyalı futbolçular geri qayıdırlar
15:10
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”da baxışda olan nigeriyalı futbolçular geri qayıdırlar

Məşqçilər korpusu martda kollektivə qoşulan oyunçuları baxışdan keçirib
“Şamaxı”nın futbolçusu: “11 nəfərlə qalsaydıq, “Zirə”ni məğlub edə bilərdik”
14:15
Futbol

“Şamaxı”nın futbolçusu: “11 nəfərlə qalsaydıq, “Zirə”ni məğlub edə bilərdik”

Dieqo Balau bildirib ki, boşluq tapan kimi oradan hücum edirik
“Qarabağ” rəhbərliyindən vacib qərarlar: Növbəti mövsümün planı açıqlandı - FOTO
14:01
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” rəhbərliyindən vacib qərarlar: Növbəti mövsümün planı açıqlandı - FOTO

Cari mövsümün nəticələri və gələcək planlar müzakirə olunub
Dani Bolt “Qarabağ”a gəlməyə vadar olduğu səbəbi açıqladı - MÜSAHİBƏ
13:34
Futbol

Dani Bolt “Qarabağ”a gəlməyə vadar olduğu səbəbi açıqladı - MÜSAHİBƏ

“Köhlən atlar”ın hücumçusu Azərbaycan çempionatının inkişaf səviyəsindən danışıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq
“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib